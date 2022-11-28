國家第三批18名太空人漸成主力軍　中國太空站將展開國際合作

神舟十五號將於明晚（29日）11時08分發射，費俊龍、鄧清明和張陸將執行本次的載人飛行任務。

今日（28日），神舟十五號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開。中國載人航天工程新聞發言人季啟明介紹，第三批預備航天員已完成全部基礎科目和大部分專業技術科目的訓練，部分已開始後續任務的針對性訓練。



據介紹，2020年10月，中國完成第三批18名預備航天員的選拔，包括7名駕駛員、7名飛行工程師、4名載荷專家。他們需開展八大類近百項400餘個科目的訓練，至今已完成全部基礎科目的訓練和大部分專業技術科目的訓練。

按照太空站應用與發展階段後續任務的規劃，部分第三批航天員已開始後續任務的針對性訓練。他們將陸續加入太空站任務飛行乘組，並逐漸成為主力軍。

神舟十五號載人飛行任務新聞發佈會在酒泉衞星發射中心召開。（新華社）

今年9月，第四批預備航天員選拔啟動，計劃選拔12至14名預備航天員，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、複選和定選3個階段，目前正開展初選階段的工作。

季啟明稱，選拔啟動以來，港澳地區的生物醫學工程、機械電子、材料、化學、天文等多個專業領域的科研人員與高校老師都踴躍報名。目前已完成候選者基本條件的篩選，正安排臨床醫學檢查，「我們十分期待在第四批預備航天員隊伍中看到港澳航天員的身影」。

會上介紹，從天和核心艙發射到本次神舟十五號任務，中國載人航天在19個月內密集發射11次、2次飛船返回、7次出艙，4個乘組12名太空人接連在軌工作，如期完成太空站「T」字基本構型組裝建造。

神舟十五號載人飛行任務的航天員乘組，左起為張陸、費俊龍、鄧清明。（新華社）

季啟明表示，按照中國政府批准的發展戰略，目前已完成載人月球探測、關鍵技術攻關和方案的深化論證，為載人月球探測工程奠定堅實的基礎，並具備開展工程實施的條件，「我相信，中國人九天攬月的夢想將在不遠的將來成為現實」。

他表示，探索未知宇宙、發展航天技術是人類共同的事業，國際合作是航天發展的趨勢潮流。目前，中國與聯合國外空司、歐洲太空總署共同遴選的多個空間科學應用項目正在按計劃實施，相關載荷將於明年開始陸續進入中國太空站開始實驗。

季啟明介紹，目前已有多個國家提出選派太空人參與中國太空站飛行任務的需求，中國與相關方面也正在開展對接協調，同時積極進行培訓國外太空人的相關準備工作。