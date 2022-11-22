中國探月工程總設計師：月球科研站有望10年內建成

聯合國/中國空間探索與創新全球夥伴關係研討會周一（21日）下午在海南開幕，中國探月工程總設計師吳偉仁院士會上介紹他們已就未來10至15年作出了規劃，而月球科研站有希望在10年內建成。



吳偉仁介紹，未來10至15年的規劃主要分成四部分，包括月球探測、小行星探測或撞擊、行星探測，以及是發射重型運載火箭，要把目前火箭推力提高約4倍，為載人登陸火星、登陸月球以及近地空間大批量的運輸做好準備。

月球科研站將設著陸器、月球車、飛躍器，軌道上還有軌道器。（央視截圖）

他續指，月球探測的四期工程是嫦娥七號、八號在月球構建一個月球科研站的基本型，其將設著陸器、月球車、飛躍器，軌道上還有軌道器，飛躍器可以多次從月球上面起飛。

同時，中國成第一個提出在月球南極設科研站的國家，他解釋，天文學家推測月球南極可能有連續180多天的極晝，這樣至少有點光照，溫度在-80℃到-100℃左右，人和機器還是可以長時間扛下去的，因此才選址南極。

吳偉仁。（央視截圖）

吳偉仁進一步稱，他們會先組成一個國際科研站的基本型，然後在這基礎上擴展成一個國際月球科研站。其將有比現在大、且可坐人的行走的月球車，「比如美國現在搞了一個月球車，裡面兩個人，一個人開車，一個人休息，還有床和衛生間」。

另外，能源供給方面，他們正在研製新的能源系統，將核能用在上面，以長時間大功率解決能源問題；通信設施方面，設有網站、基站，實現和地面之間通信，如和火星通信或者和其他行星通信，要有這種中轉通信的設施。他又透露以後月球上肯定有人，他們會短時間上去工作一段時間後回來，過一段時間再上去。

他最後表示，月球科研站有希望在10年內建成，基本型在2028年左右建起來，「希望我們航天員在十年之內能夠上月球」。