浙江宣傳：對「層層加碼」要堅決問責　讓他們都成為「過街老鼠」

內地不少地方政府借防疫之名「層層加碼」，引發民怨。

浙江省委宣傳部主辦的微信公眾號「浙江宣傳」29日（周二）發表題為「『人民至上』不是『防疫至上』」的文章稱，「疫情防控是為了防住病毒，不是為了防住人；從來只有『人民至上』，沒有所謂的『防疫至上』。不管採取甚麼樣的防控措施，都應該是為了讓社會能夠早日回歸正常，讓生活盡快回到正軌」。



文章稱，近來，一些地方在執行「動態清零」的過程中，由於認識的問題、能力的問題、方式方法的問題，乃至背後利益的問題，導致防控政策跑偏了、變形了、走樣了，有的地方甚至發生了不該發生的悲劇。

文章批評部分地方在政策把握上沒有「一盤棋」。中央定下來的「動態清零」總方針、優化防控二十條措施，一些地方有不同解讀，極大降低了中央政策的權威性。疫情防控在有的人眼裏，只是管住自家「小池塘」，而不是共同管好流動的「大河」。所以，才會搞出「流動性管理」，「我負責流動，你負責管理」，後果必然是「一地生病，多地吃藥」。

文章批評，有的地方「防疫至上」代替「人民至上」。有的地方以防疫為名，輕視民生經濟，輕視百姓生活，更有甚者在政策執行中默許「只有新冠是病，其他病無關緊要」，扭曲了「生命至上」理念。有的給防疫「層層加碼」，目中沒了法律、沒了規則，甚至想出各種招數「對付」群眾，讓百姓寒了心。

文章稱，這些問題的存在不可忽視，但動輒歸咎於「動態清零」政策也不符合實際，這是只看到了一時一地的小邏輯而忽視了疫情防控的大邏輯。

文章建議，要把以人為本的導向立起來，對防疫不力的嚴肅問責，對那些「層層加碼」也要堅決問責，讓他們都成為「過街老鼠」。