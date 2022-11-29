四川宜賓大火傳再有消防被圍籬阻礙救援　輿論憂烏魯木齊慘劇重演

新疆烏魯木齊受疫情影響封控數月，上周四（24日）晚發生的一場導致10人喪生的奪命火警，更被指涉及過度防疫而釀成慘劇，引發不少民眾不滿。周一（28日），四川宜賓一棟公寓亦傳失火，且疑似有消防車被擋在防疫圍籬之外無法駛入救援。目前官方尚未作出通報。



微博帳號、擁有逾73萬人關注的熱門社會時事博主「社會與法頻道閻肅」周一晚間11時上傳上述宜賓公寓起火的影片，雖然影片後來已刪除，惟卻在Twitter等平台被廣泛傳播，專注於消防職業人才培訓的互聯網教育培訓機構「中消創安」亦有在抖音發布影片。

據該長約12秒的片段顯示，一戶民宅冒出熊熊大火，但消防車卻疑被擋在防疫圍籬外，只能卡在被圍籬佔據大半的狹窄巷弄當中，且一旁還有多架私家車，使消防車進退不得。

事件引發眾多網民關注，憂慮烏魯木齊的事再度重演，成為又一次封控小區的人道災難，「他們想要製造多少防控悲劇？」目前，官方尚未作出通報，具體傷亡不得而知。

上周四，新疆烏魯木齊市天山區吉祥苑小區一住宅樓發生火災，造成10人死亡、9人受傷。據新華社報道，火災是在19時49分許發生，22時35分許現場明火才被撲滅，起火部位在15層，火勢蔓延至17層，煙氣擴散至21層。網上流傳的訊息顯示，該小區是低風險區，卻被過度防疫，小區進出有臨時搭建的障礙物阻隔，消防車趕到後手忙腳亂拆除障礙物，耽擱了滅火與救援時間，以至於前後耗時兩個多小時。

不過當地官方和官媒卻指出，小區不存在鐵絲捆綁的問題，樓棟所有住戶門單元門均未封閉，網傳圖片為惡意拼接；自11月20日起，小區居民已經實行錯峰有序出戶下樓，在小區內活動，升降欄杆和柵欄都是日常設置。另烏魯木齊消防救援支隊支隊長李文勝提到，部分居民自防自救能力弱，對居住建築中通往樓頂的第二安全出口位置不熟悉，火災發生時未進行有效的撲救及及時的逃生自救。

事件引發不少民眾不滿，除了上海有數百市民聚集悼念大火死難者外，網傳內地多間高校近日也出現悼念死難者及表達對嚴厲防疫政策不滿的海報，有學生還在校內舉白紙示威，並高喊「人民萬歲，逝者安息」的口號。