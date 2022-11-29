唯一不用核酸檢測機構城市　螺螄粉的故鄉：疫情三年未大規模爆發

內地多間核酸檢測機構陷入「假陽性」爭議，引起廣泛關注。據了解，廣西柳州是內地唯一不使用檢測機構的城市，市民做核酸只能前往醫院，因此當地在疫情發生的三年內從未有過「大規模爆發」，今年下半年若不計無症狀感染者，更是本土0確診。



第七次全國人口普查的數據顯示，柳州市常住人口415.79萬人。（搜狐新聞）

有網民爆料稱，疫情三年，柳州是唯一不使用核酸檢測機構的城市，大家都要去醫院做自費核酸，「這是柳州幾乎沒有疫情的主要原因。」

數據顯示，柳州三年內累計錄得本土確診個案24宗，雖亦有零星疫情發生，但若不將無症狀感染者計算在內，今年6月至11月更是無新增本土確診個案。

內地自媒體「星球商業評論」報道稱，有柳州市民表示，在當地做核酸檢測都要去醫院，大規模的全市全員核酸檢測更只是在2020年年初及鄰近城市北海出現嚴重疫情時才組織過。被問及當地有無封城或靜默時，上述市民只反問了一句「什麼是靜默？」

另據柳州市衛健委網站顯示，柳州全市的核酸檢測點都在各大醫院，地圖APP中更看不到任何民營核酸檢測機構的網點。

螺螄粉是柳州的代表美食。（視覺中國）

亦有不少柳州網民都證實相關消息稱，「柳州真的從來都是醫院來做，這幾年也一直很安全」、「每次做核酸都是去醫院，在柳州當志願者也是安排去醫院做的」。相關消息引起廣泛熱議的同時，不少人都直言沒有核酸檢測機構才讓柳州成為「病毒繞著走的城市」。

網民評論：

「小心被張姍姍聽到。」



「柳州本來就沒有什麼路邊的免費核酸點，基本上都是要自費的。」



「核酸檢測的過程中最容易傳染，所以非必要不做核酸檢測。」



「資本沒有觸及的無疫之地，希望你們不要被安排全員核酸。」



「是去醫院做沒錯，但也不是完全擺爛，有疫情就迅速封，基本封5-7天就可以恢復正常了。」



公開資料顯示，柳州地處廣西中部偏東北，是廣西最大的工業基地，其人均GDP在省內常年保持前三名。第七次全國人口普查的數據顯示，柳州市常住人口415.79萬人。