內地昨增3.7萬宗　北京無需求者可免核酸　重慶將追責違反防疫者

據國家衛健委數據，昨日（29日0時至24時），昨日內地新增本土感染37612宗。



昨日內地本土報告新增確診個案4236宗，包括廣東1518宗，北京1282宗，山西185宗，四川170宗，重慶164宗，河南133宗，雲南119宗，內蒙古102宗，山東84宗，浙江77宗，福建56宗，黑龍江52宗，湖南48宗，遼寧37宗，陝西34宗，江蘇30宗，新疆23宗，湖北21宗，貴州20宗，河北17宗，海南15宗，安徽13宗，上海11宗，吉林8宗，廣西、青海各5宗，天津4宗，江西、西藏、甘肅各1宗。

當日內地本土新增無症狀感染個案33376宗，其中重慶7669宗，廣東7236宗，北京3240宗，山西1876宗，四川1241宗，新疆996宗，天津866宗，廣西594宗，河南523宗，江蘇487宗，河北470宗，浙江216宗，上海176宗，福建98宗，江西70宗，海南33宗，西藏13宗等。

截至昨日24時無新增死亡個案，現有確診個案35616宗（其中重症100宗），累計死亡5233宗，累計報告確診319536宗。

北京優化核酸檢測點 嚴禁以核酸結果推諉救治

北京本土昨日增4522宗感染。為鼓勵「就近檢、下樓檢」，減少外出風險，北京優化核酸檢測點位置設置和時間安排，讓居民能夠不出所在社區、園區就可進行核酸檢測，最大限度減少交叉感染風險。

朝陽區副區長孟銳昨日也表示，對於長期居家的老人、上網課的學生、嬰幼兒等無社會面活動的人群，若無外出需求，可以不參加每日核酸檢測。有針對性地免檢是對這部分人群的保護，同時也有利於集中精力用於真正風險人群的篩查，節約資源。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組醫療救治和防院感組新聞組負責人王小娥介紹，嚴格落實首診負責制和急危重症患者的搶救制度，重點做好血液透析患者、孕產婦、兒童腫瘤放化療以及急救患者等特殊人群的醫療救治服務，不得以沒有核酸檢測結果等原因推諉、拒診或延誤。

陳敏爾：提高防控科學性精準性「快封快解」

重慶本土昨日增7833宗，昨日重慶市委書記陳明爾主持重慶疫情防控工作會議，強調要進一步優化完善工作措施，提高疫情防控科學性精準性。堅持第九版、落實二十條。加快推進社會面動態清零，因時因勢優化核酸篩查措施，不搞層層加碼，做到「快封快解」，逐漸縮小「包圍圈」。

重慶市公安法制總隊總隊長顧毅對疫情防控期間的違法行為作出解答。對於陽性感染者，密接、高風險區人員，拒絕按疫情防控規定進行集中隔離，或居家隔離，公安機關可以依法對行為人作出警告、罰款、拘留等治安處罰。引起新冠疫情傳播或者有傳播嚴重危險，符合《刑法》第三百三十條規定，以涉嫌妨害傳染病防治罪追究刑事責任。

對明知自己已是確診者、無症狀感染者，拒絕隔離治療或隔離期未滿擅自脫離隔離，並進入公共場所或公共交通工具的，將以涉嫌危險方法危害公共安全罪追究刑事責任。