疫情｜今年未結束全國已49.5萬餐企倒閉　業界：進入「至暗時刻」

內地新冠疫情持續，嚴厲的防控措施亦令商業活動大受打擊，對餐飲行業而言尤為艱難，企查查數據顯示，2022年尚沒結束，全國已有49.5萬家餐企倒閉。據餐飲產業媒體「紅餐網」周二（29日）報道，來自多地的多名餐飲老闆皆表示，今年年底，餐飲業會爆發新一輪的倒閉潮，進入「至暗時刻」。



上海、北京、成都、廣州、重慶等多個核心城市都在疫情反覆出現消費力不足、堂食開開停停的情況。企查查數據顯示，截至周一（28日），今年餐飲相關企業共註銷吊銷495457家，僅在上半年，統計到的註銷吊銷數據便已超過2020年全年，數據觸目驚心。據紅餐網報道，洶湧的閉店潮波及茶飲、咖啡、火鍋、快餐小吃、烘焙、酒館等各大領域，不管是小店還是資金雄厚的連鎖品牌、餐飲集團等都如是。

例如，咖啡方面，曾拿到近億元人民幣融資、創下2年融資5輪佳績的時萃咖啡，近日十幾家線下門店一夜全關，如今僅剩一家門店，令人唏噓；茶飲方面，因周杰倫MV而走紅的麥吉machi machi如今在國內僅剩一家直營店，喜茶深圳全球首家手作店亦關閉，CoCo都可等知名品牌季內均有數家門店關閉；火鍋方面，海底撈繼去年關閉近300家門店後，今年上半年再關閉68家店，去年上半年門店數曾突破800賢合莊火鍋，今年截至周一，全國門店腰斬至約400家；烘焙方面，22年老品牌宜芝多宣布旗下所有直營門店均已停止營業，「烘焙第一股」克莉絲汀門店總數從2013年的1052家萎縮至目前240餘家。

時萃咖啡曾創下2年融資5輪佳績，惟難逃成為倒閉潮的一員。（微博）

報道指，這一波倒閉潮之所以爆發，主要有幾方面因素，首先是大環境每況愈下，本來，2020年、2021年已讓大部分餐企「傷筋動骨」，很多企業老闆靠賣樓、賣車、借貸硬撐著，期望今年市場能好轉，詎料各地疫情持續反覆，市場回升大不如預期，故大批中小企業終於不堪重負，比格比薩創始人趙志強就直言：「2020年的時候，大家都有一些積蓄，也就克服過來了；2021年，很多人的積蓄見底了，開始負債，硬撐著；到了今年，很多公司已經把能透支的都透支完了，一丁點的融資渠道都沒了。」

然後是經營壓力劇增，國內物價今年以來先後發生兩次大的漲價，導致餐飲企業在產品原材料上的支出比重增加，而門店開開關關下，房租和人工卻更是只增不減。最後則是自身競爭力不足，成都豪蝦傳創始人蔣毅就認為倒閉潮的真正主因，是大部分餐飲企業並沒有從根源上解決企業自身的經營問題，缺乏市場競爭力。

蔣進一步直言，2022年的餐飲業已經跌入冰窖，因10月至12月下旬是餐飲的淡季，即便是沒有疫情也是行業最萎靡的階段，因此縱使距離2023年元旦還有一個多月，但餐飲行業的行情經已徹底結束。