反封控示威｜美聯社：至少十高校安排學生提前返家　以遏制抗議潮

新疆烏魯木齊大火引爆民怨，內地多間高校周末傳出有學生不滿嚴厲的防疫政策，進行各種示威活動。美聯社29日報道指，內地部分高校為了遏制抗議潮，提前安排學生離校回家。



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美聯社的報道指，包括北京清華大學及北京的其他高校以及廣東省的高校學生離校返家。校方表示是要保護學生不受新冠病毒感染。報道稱，這樣做可以降低學生進行同類示威的可能性。

報道指，在周日（27日），北京清華大學的學生被告知他們在這個學期可以提前回家，學校還安排巴士送他們到火車站或機場。

北京林業大學也表示將安排學生返家，同時稱校內全體師生的核酸檢測都是陰性。報道指，至少十家高校已經安排學生返家，這些學校表示課程和期末考試將會以線上方式進行。

北京大學爆發抗議封控的示威活動：

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清華開座談會與學生溝通

據早前報道，一群清華大學學生周末在飯堂聚集，高舉白紙及標語，呼籲民眾關注烏魯木齊的火災，以及爭取表達自由。27日晚上，清華大學校團委公眾號「清華紫荊之聲」發出通知，宣布清華大學提前開通學生返鄉「清華專線」，免費直送學生至北京西站、北京站、北京南站、朝陽站、豐台站、首都機場T2/T3、大興機場7個站點。

通知稱，清華大學響應服務同學需求，設立「清華專線」，支持同學乘坐專線從學校出發直達各火車站、機場，盡量減少或不乘坐其他公共交通工具。專線將於11月29日至12月4日運行，所有專線行車途中不停靠，採取「線上提前預約+免費乘坐」模式。為減少學生步行、騎車壓力，送站專線設置清華校內和雙清公寓上車點供同學候車。

清華大學周一（28日）下午召開疫情防控座談會，校黨委副書記過勇和部分老師出席並回答學生問題。據清華學生發布的會議紀錄顯示，學生就校內方艙、返鄉專線、信息溝通渠道等問題進行提問。這也是內地多個高校爆發「反防疫示威」以來，罕見有高校與學生正面溝通。

針對近期各種社會事件，有學生稱許多同學產生「政治性抑鬱」，建議學校應普及疫情常識提升認知，針對公共事件管理、疫情防控法治化等問題進行引導交流，為學生提供一個科學民主「接地氣」的討論方式，避免被網上輿情牽著鼻子走。希望學校即時匯總學生意見，幫助疏導情緒焦慮等心理健康問題。

11月28日清華疫情座談會會議紀要（部分）▼