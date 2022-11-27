清華大學爆發示威高喊民主法治　校方臨時召開座談會設立「專線」

新疆烏魯木齊上周四（24日）晚發生一場奪命火災，導致10人喪生，有指是涉及過度防疫而釀成慘劇。

近日，內地多間高校傳出有學生不滿嚴厲的防疫政策。北京大學昨晚（26日）爆發抗議封控的示威活動，清華大學的學生今早（27日）亦在飯堂聚集，高舉白紙及標語，呼籲民眾關注烏魯木齊的火災，以及爭取表達自由。



網傳影片及圖片顯示，一名清華女學生在清華大學紫荊園食堂前手舉白紙帶頭喊口號，不久後愈來愈多學生加入。數以百計的學生在紫荊園食堂前方聚集聲援示威，又喊起「民主法治，表達自由」的口號，並唱了《國際歌》。

下午2時許，有消息指清華大學的白紙集會暫告一段落，校方承諾不向學生追究責任，並會放鬆管理，開放直接溝通的渠道，明天（28日）召開學生和校方的防疫座談會。

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晚上7時許，清華大學校團委公眾號「清華紫荊之聲」發出通知，宣布清華大學提前開通學生返鄉「清華專線」，免費直送學生至北京西站、北京站、北京南站、朝陽站、豐台站、首都機場T2/T3、大興機場7個站點。

通知稱，清華大學響應服務同學需求，設立「清華專線」，支持同學乘坐專線從學校出發直達各火車站、機場，盡量減少或不乘坐其他公共交通工具。專線將於11月29日至12月4日運行，所有專線行車途中不停靠，採取「線上提前預約+免費乘坐」模式。為減少學生步行、騎車壓力，送站專線設置清華校內和雙清公寓上車點供同學候車。

同時，清華大學發布通知，明日下午2時，校黨委副書記過勇老師將舉行學校疫情防控工作學生座談會。在校本研學生均可參與，同學需事先報名參加。