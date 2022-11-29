反防控示威後清華召開師生座談會　學生促校方提供更民主討論方式

上週四（24日）烏魯木齊發生火災，導致10人喪生，有指是設計過度防疫釀成慘劇。

清華、北大多間內地高校不滿防疫政策，在週末爆發示威活動。

清華週一（28日）下午2時召開疫情防控座談會，校黨委副書記過勇和部分老師出席並回答學生問題。

據清華學生昨晚發布的會議紀錄顯示，學生就校內方艙、返鄉專線、信息溝通渠道等問題進行提問。這也是內地多個高校爆發「反防疫示威」以來，罕見有高校與學生正面溝通。



設立「清華專線」助學生返鄉 不排除建「校內方艙」

針對學校設立「清華返鄉專線」的事宜，學校提醒返鄉專線截至12月4日，但若未來還有同學有類似需求，會繼續保障學生回家。但亦需根據返鄉當地、疫情防控政策和風險可控等情況，來適當滿足學生回家要求。「從疫情開始，第一天到現在這個通道是一直暢通的，而不是現在才暢通，是一直暢通的。」

有學生指兄弟學校將建「校內方艙」，過勇表示，「學校正在研判」，但仍面臨地點選擇、轉運方式、醫護支持等問題。

對於學生擔心「校內方艙」是否會面向社會開放等事宜，他回應稱，「維護校園的師生的健康和安全，這始終是第一位的。」校領導、老師與學生一樣，不希望有校外陽性人員進入學校，但當清華有條件時，仍應有胸懷去承擔社會責任。

學生冀校方以清華為例建言獻策 提供更民主的討論方式

有學生提問，作為二十大代表的校黨委書記邱勇，以及參與動態清零政策的清華老師能否以清華為例，為疫情防控政策優化建言獻策？

校領導表示，將會充分運用清華各方面力量，比如心理、疫情防控、公共衛生安全、應急處置等，來助力中國整體疫情防控的工作。同時邀請這些專家和學生做交流，「不管是公開課的方式也好，還是小範圍的交流也好，會就這個研究落實。」

校領導強調，清華的科研力量從未缺席疫情防控，學校領導、專家教授、政協委員積極參與參政議政，為國家提出響應的政策建議。自己也會將學生的建議通過合適的方式匯報轉達。

針對近期各種社會事件，有學生稱許多同學產生「政治性抑鬱」，建議學校應普及疫情常識提升認知，針對公共事件管理、疫情防控法治化等問題進行引導交流，為學生提供一個科學民主「接地氣」的討論方式，避免被網上輿情牽著鼻子走。希望學校即時匯總學生意見，幫助疏導情緒焦慮等心理健康問題。

另據清華老師介紹，學校將定期召開座談會與學生溝通，本週三將再次進行。學生處亦會建立專門郵箱等渠道，收集學生意見。

11月28日清華疫情座談會會議紀要（部分）▼