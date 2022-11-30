殺人女魔勞榮枝案二審宣判　江西高院：維持死刑判決

周三（30日）上午，江西省高級人民法院對勞榮枝故意殺人、搶劫、綁架上訴一案進行二審公開宣判，維持死刑原判。



江西省南昌市中級人民法院一審認定，1996年至1999年間，被告勞榮枝與已執行死刑的法子英共謀，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，由法子英實施暴力。二人先後在南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施4宗搶劫、綁架、故意殺人犯罪，共致7人死亡。案發後，勞榮枝使用「雪莉」等化名長期潛逃，於2019年11月28日被警方抓獲歸案。南昌市中級人民法院認定被告人勞榮枝犯故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪，數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

法子英（左圖）和勞榮枝（右圖）1996年至1999年間共同實施4宗搶劫、綁架、故意殺人。（資料圖片）

之後，勞榮枝提出上訴，江西省高級人民法院今年8月18日至20日公開開庭審理該案。江西省高級人民法院認為，在故意殺人、搶劫、綁架共同犯罪中，勞榮枝積極實施物色、誘騙、捆綁、看管、威脅被害人，踩點、取款、購買作案工具等行為，與法子英分工明確，相互配合，構成共犯，且獨立性較強，作用明顯。在長達4年內，兩人輾轉多地實施多起犯罪，無證據證明勞榮枝受到法子英精神控制和脅迫，勞榮枝在共同犯罪中亦起主要作用，應依法認定為主犯。

法院認為，勞榮枝夥同法子英故意非法剝奪他人生命，構成故意殺人罪；以非法佔有為目的，採用暴力、威脅手段劫取他人財物，構成搶劫罪；以勒索財物為目的綁架他人，構成綁架罪。對勞榮枝所犯數罪，應依法併罰。勞榮枝夥同法子英故意殺死五人；搶劫致一人死亡且系入戶搶劫、搶劫數額巨大；綁架致一人死亡，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，後果和罪行極其嚴重，且主觀惡性深，社會危害性大，應依法從嚴懲處。勞榮枝及其辯護律師所提勞榮枝不構成故意殺人罪，係從犯、脅從犯等上訴理由和辯護意見，與二審查明的事實不符，於法無據，依法不予採納。第一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。裁定駁回上訴，維持原判，對勞榮枝的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。