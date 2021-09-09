殺人女魔勞榮枝一審判死　當場痛哭提出上訴　親屬：賣房也要賠償

江西省南昌市中級法院今日（9日）對勞榮枝涉嫌故意殺人、搶劫、綁架罪案進行一審公開宣判。經審理認定，勞榮枝犯故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



勞榮枝聽到判決後當成痛哭，表示不服，當庭提出上訴。勞榮枝的二哥勞聲橋表示，作為家屬，對於已經逝去的被害人，他們深表歉意，並願意主動幫助妹妹完成民事賠償，「哪怕把我的房子賣了，也要賠給人家。」



南昌公安發布的通緝令上的勞榮枝和法子英。（資料圖片）

據此前報道，90年代內地一對情侶殺人犯惡名遠播，男犯人法子英其後被捕及槍決，女犯人勞榮枝潛逃20年後，於2019年11月28日在廈門落網。

南昌中院依法經審理查明，在1996年至1999年間，勞榮枝與法子英二人共謀並分工，由勞榮枝在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，由法子英實施暴力，先後在江西省南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施4宗搶劫、綁架、故意殺人。案發後，勞榮枝使用「雪莉」等化名潛逃。

南昌中院認為，勞榮枝夥同他人故意非法剝奪被害人生命，其行為已構成故意殺人罪；以非法佔有為目的，採取暴力、威脅手段搶劫被害人財物，其行為已構成搶劫罪；以勒索財物為目的綁架被害人，其行為已構成綁架罪。

2020年12月21日勞榮枝案庭審現場（點圖放大）：

針對勞榮枝在一審開庭時提出的辯解，稱其遭法子英脅迫，不存在共謀的情節，南昌中院認為，勞榮枝在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。

審理查明，勞榮枝故意殺人致5人死亡；搶劫致1人死亡，搶劫數額巨大，並具有入戶搶劫情節；綁架致1人死亡，勒索贖金7萬餘元，犯罪情節特別惡劣，手段特別殘忍，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，後果和罪行極其嚴重，應依法懲處。勞榮枝歸案後，如實供述自己常州綁架的事實，雖有坦白情節，但不足以從輕處罰，數罪並罰，遂作出上述判決。

聽聞一審判決後，勞榮枝當庭提出上訴，並闡述了部分上訴理由，稱這些事不是她的本意，不符合她曾作為一名教師的人格，並哽咽稱「現在腦子比較亂，表達不清，接下來會以書面形式提交上訴狀」。

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在法院判決前，其中一名受害人小木匠的遺孀朱大紅表示，她將和孩子一起帶著判決書去給丈夫上墳。勞榮枝二哥勞聲橋則稱，作為勞榮枝家屬，對於已經逝去的被害人，他們深表歉意，並願意主動幫助妹妹完成民事賠償，「哪怕把我的房子賣了，也要賠給人家。」但他堅信妹妹不會如此殘忍。

據南昌中院的民事判決書，判決勞榮枝賠償刑事附帶民事訴訟原告朱大紅4萬8千餘元，對此前朱大紅及其代理人劉靜潔提出的135萬元民事賠償未完全支持。朱大紅當庭表示不上訴。