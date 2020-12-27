網紅仿妝殺人女魔勞榮枝惹議　官媒：與「新冠病毒仿妝」同觸底線

90年代內地一對情侶殺人犯惡名遠播，男犯人法子英其後被捕及槍決，女犯人勞榮枝潛逃20年後，於去年11月28日在廈門落網。江西省南昌市中級法院一審上周一（21日）公開開庭審理，勞榮枝當庭痛哭懺悔，希望得到救贖機會。 內地一位網紅博主近日發布微博，曬出自己模仿勞榮枝妝容的自拍照，隨即引起網民批評。雖然她解釋「開玩笑，沒有蹭熱度的意思」，但網民並不買帳，認為其行為是博眼球。《人民日報》批評，「勞榮枝仿妝」是衝擊法律倫理的底線，美妝不能淪為傷風敗俗的「畫皮」。

有網紅博主模仿勞榮枝妝容，隨即引起網民批評，認為其行為是博眼球。（微博）

評論指出，勞榮枝作為涉嫌故意殺人、綁架、搶劫罪的疑犯，正在接受法律的審判，罪名、量刑要交給法律裁決，是一個嚴肅且關乎正義的問題，容不得半點糊塗，更容不得摻雜擦邊球式的娛樂消費，而「勞榮枝仿妝」是無形中對受害者及其家屬造成傷害，更會因不辨美醜、不分善惡而損及時風世風。

評論稱，類似「勞榮枝仿妝」的事並非第一次出現，此前在抗擊新冠肺炎之時，有人畫了「新冠病毒仿妝」，將抗疫當炒作噱頭；在反家暴聲潮之中，有人模仿了「家暴妝」，以上種種是將他人噩夢變成潮流，無不是在挑戰社會大眾的審美、扭曲共識認同的價值、衝擊法律倫理的底線。

《人民日報》指，美妝不能踩踏職業底線，淪為傷風敗俗的「畫皮」。任何領域都允許嘗試、突破和創新，美妝同樣有包容度，但不是沒有價值打底的隨意工具；沒有底線，既是愚弄自我也是荼毒他人，有職業操守才能有職業正道。

評論指出，娛樂並不可怕，可怕的是淪為娛樂的附庸，甚至在狂歡中沉淪。倘若失去同理心、悲憫心、道德感，苦難就會容易被消費，隨之而來的冷漠與無知會挑戰價值共識；發展是靠兢兢業業、勤勤懇懇打拼，而不是蹭話題的熱度。

評論又指，面對複雜輿論生態、多元網絡文化，審美導向影響發展方向，大眾審美有必要剔除不良社會風氣影響，倘若醜態橫行、正氣不彰，主流價值、向上信念就會被解構。當輿論聲音散去，希望看到的不再是遊蕩的惡俗、浮華的虛榮，而是坦誠的相待、真誠的相擁。