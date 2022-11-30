港識深事｜深圳地鐵開通2條新線　運營里程達530公里接近香港兩倍

深圳市兩條新地鐵線路開通運營，當地城市軌道交通運營總里程達到530公里。深圳亦就此成為繼上海（831公里）、北京（783.1公里）、廣州（621公里）、成都（557.8公里）、杭州（516公里）之後全國第六個地鐵里程突破500公里的城市。



根據深圳市地鐵集團有限公司(以下簡稱「深鐵集團」)消息，周一（28日），深圳地鐵12號線和6號線支線當日開通初期運營。其中，地鐵12號線全長40.54公里，設有33個車站，進一步加強了深圳市南山區與寶安區的交通連接；地鐵6號線支線全長6.13公里，設有4個車站，與地鐵6號線光明站連接換乘，進一步打通深圳市光明區交通內循環，構建深圳主城區至東莞1小時交通圈。

新線路開通運營後，深圳城市軌道交通線網規模達到16條（含有軌電車），運營總里程530公里（包括地鐵運營里程518.35公里、有軌電車11.7公里）。

深鐵集團關負責人稱，地鐵進入「500公里時代」後，不僅可提高居民的出行便捷幸福感，提升深圳的宜居度，還可助力加快軌道上粵港澳大灣區的建設步伐。軌道交通發展和建設除開通新線路外，還通過數位化、智慧化的方式構建智慧城軌系統，提高每一個參與者的效率。據悉，深圳地鐵12號線和6號線支線上線了「刷臉」過閘及免費群體「刷手」過閘功能。

值得注意的是，深圳上月28日剛剛開通兩條新線，地鐵14號線、11號線福崗區間沿線的崗廈北、大運、黃木崗三個樞紐同時開門迎客，當時的運營里程為483公里。

2004年，深圳開通首條地鐵線路，經過一期、二期、三期、四期工程的持續建設，當地軌道交通運營里程已躍居全國第五，線網密度達0.265公里/平方公里，地鐵網線密度居中國內地城市第一。目前，深圳地鐵客流量位居全國第四，客流強度、通勤便捷性等指標位居全國第一。