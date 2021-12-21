乘車碼互聯互通　廣州、深圳地鐵進入「一票制」時代

粵港澳大灣區兩大中心城市廣州及深圳，近日實現地鐵乘車碼互聯互通，兩地民眾可以一APP跨城刷碼搭乘地鐵。有廣州市民表示，到了深圳打開廣州地鐵APP就可以掃碼坐地鐵，不用改變進閘的習慣，十分方便。



此次地鐵乘車二維碼互聯互通範圍覆蓋廣州地鐵、深圳地鐵運營的城市地鐵線路和車站，據南方網報道，近年移動支付已成為地鐵乘客主流支付方式，可是以往廣州市民到外地時往往要重新下載當地的軌道交通APP，並需經實名登記註冊等一系列繁瑣流程，但現時民眾只需將廣州地鐵APP升級到5.8.0，或將深圳地鐵APP升級到3.2.2即可，即可免去上述煩惱。

此次地鐵乘車二維碼互聯互通範圍覆蓋廣州地鐵、深圳地鐵運營的城市地鐵線路和車站。（南方網）

例如在廣州越秀區上班、但家在深圳龍華區的于小姐表示，以往她每週都會回去，為此特意下載兩地的地鐵APP，比較消耗手機內存，「現在只要保留一個APP就可以了，方便多了」。

報道指，深圳是繼北京、上海、天津、重慶後，第5座與廣州實現地鐵二維碼互聯互通的城市，而粵港澳大灣區正加快構建「一張網、一張票、一串城」的軌道交通運營模式，年初廣東省十三屆人大四次會議廣州代表團分組會議上，廣東省人大代表，廣州地鐵集團有限公司黨委書記、董事長丁建隆就表示，珠三角城市將融為一個大城市。從交通角度而言，廣州作為大灣區區域發展的核心引擎，未來區內位置就猶如天河在廣州的位置一樣，廣州一小時就能到達大灣區的其他城市。