前國足主帥李鐵案新進展　被曝存款過億　已供出3名前「國腳」

前國足主帥李鐵日前被有關部門帶走，官方稱其涉嫌嚴重違法。

李鐵被查後，國足球迷期待能掀起體育界「反貪風暴」，改善中國足球發展環境。

今日（1日）《北京青年報》報道，李鐵已供出三名「國腳」。



湖北省紀委監委網站11月26日證實，李鐵涉嫌嚴重違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

李鐵被帶走後，微博認證為體育節目主持人的「李平康1991」11月27日發文稱，「李鐵涉案數額巨大，僅瀋陽一家銀行就被查出超過一億存款。」

李鐵在執教國足前，曾於武漢、河北華夏幸福、廣州恆大等俱樂部任職。「李平康1991」透露，特別是華夏幸福在2015年中甲聯賽「衝超」期間，曾遭到大連一方俱樂部的申訴和抗疫。「若對李鐵的經濟問題展開調查，恐怕牽扯面會非常之廣，在足壇引發新一輪地震！」

今日《北京青年報》報道，多位足球媒體人透露，李鐵已供出3名前中國男足隊員，包括前國足門將張鷺，已因參與打假球被帶走。李鐵供出，2019年中超保級戰武漢卓爾對天津天海時，收買了當時天津門將張鷺。

李鐵供出3名前「國腳」，包括前門將張鷺涉嫌打假球，已被查。（網絡資料圖）

還有另外兩位沒有被透露姓名的球員，一位是李鐵的瀋陽同鄉，曾和張鷺是大連權健隊隊友，後轉會至深圳；另一位曾為國足後衛。

日前《新京報》報道，官方證實李鐵被查後，瀋陽五里河附近的公園內，李鐵的雕像已被拆除拉走。2001年10月7日，國足在五里河體育場戰勝阿曼首次打入世界盃，該公園為隊員和教練米路設雕像紀念。