前國足主帥李鐵「失聯」　傳被帶走調查原因暫未公布

傳前國足主帥李鐵日前被有關部門帶走調查，至今仍處於「失聯」狀態，調查原因就暫時未知。據悉，李鐵被帶走前正在參加足協舉辦的職業級教練培訓線下會議。



李鐵2021年12月向中國足協會請辭。（資料圖片／Getty Images）

周五（11日），內地知名體育博主「李璇R9」發文爆料稱，「踏實睡覺，等一個結局。中國足球總會有撥雲見日重新出發的那天。當然，在此之前，先要消除陰霾。」

上述意味深長的言論引發猜測，直至周六（12日），微博認證為體育節目主持人的「李平康1991」亦發文透露，多個消息源確認李鐵確實出了點情況，「不過從之前的情況看，被帶走也不一定就會坐實，只不過尷尬的是，昨天剛剛官宣加入世界杯解說天團，如果不能在世界杯開始前回來，他這個事就等於公開了！」

其後話題「前國足主帥李鐵被帶走」登上微博熱搜，不少網民都認為，國家體育總局今次要狠心「放大招」，整治中國足球；亦有網民就國足吃海參這一事件調侃李鐵是因「非法捕撈海參」被帶走。

今年45歲的李鐵是遼寧瀋陽人，2020年1月起擔任中國國家男子足球隊主教練，2021年12月向中國足協會請辭。有媒體曝光指，李鐵在擔任武漢卓爾俱樂部的總經理兼體育總監期間，領取3000萬元人民幣的天價年薪。

截止目前，內地官方尚未對李鐵被帶走一事詳情進行通報。