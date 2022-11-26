前國足主帥李鐵「失聯」多日　官方證實：涉嫌嚴重違法　正受查

前中國國家足球隊主帥李鐵早前在職業教練培訓班最後一天，被國家體育總局的人員帶走，一直下落未明。據湖北省紀委監委網站今日（26日）消息，李鐵正接受監察調查。



消息指，李鐵涉嫌嚴重違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

李鐵曾任中國足球國家隊主帥，是中國球壇知名人士。（Getty Images）

據早前報道，11月11日，內地知名體育博主「李璇R9」發文爆料稱，「踏實睡覺，等一個結局。中國足球總會有撥雲見日重新出發的那天。當然，在此之前，先要消除陰霾。」

上述意味深長的言論引發猜測，直至12日，微博認證為體育節目主持人的「李平康1991」亦發文透露，多個消息源確認李鐵確實出了點情況，「不過從之前的情況看，被帶走也不一定就會坐實，只不過尷尬的是，昨天剛剛官宣加入世界杯解說天團，如果不能在世界杯開始前回來，他這個事就等於公開了！」

其後話題「前國足主帥李鐵被帶走」登上微博熱搜，不少網民都認為，國家體育總局今次要狠心「放大招」，整治中國足球；亦有網民就國足吃海參這一事件調侃李鐵是因「非法捕撈海參」被帶走。

今年45歲的李鐵是遼寧瀋陽人，2020年1月起擔任中國國家男子足球隊主教練，2021年12月向中國足協會請辭。有媒體曝光指，李鐵在擔任武漢卓爾俱樂部的總經理兼體育總監期間，領取3000萬元人民幣的天價年薪。