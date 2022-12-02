西安高層住宅起火釀5死　部分住戶等不及救援爬出窗外

新疆烏魯木齊上周四（11月24日）晚發生一場導致10人喪生的奪命火警，引發廣泛關注。本周四（12月1日），陝西西安市一處高樓住宅亦起火，現場火勢猛烈，有受災住戶等不及消防車馳援，先行爬出至窗外。官方通報指出，事件導致5人死亡。網傳事故原因為電動車地下車庫充電起火，但當局指，起火原因正在調查之中。



事發於未央區鳳鳴華府小區高層住宅，現場影片顯示，大樓冒出濃濃的黑煙，有受災住戶等不及消防車馳援，先行爬出至窗外，站在難以立足的平台，現場驚聲尖叫四起。火災親歷者張先生向內媒稱，下午1時左右，其剛上樓就著火了，當時樓內煙霧過大，導致他無法下樓。

通報指，西安市消防救援支隊指揮中心下午1時21分報警後，立即調派18車76人趕赴現場處置。32分，轄區消防救援站到場，經偵查了解，該小區6號樓一樓大廳、過道、樓梯間雜物著火，現場濃煙較大並順著樓道蔓延至樓上。

至50分，現場明火被撲滅，參戰力量繼續逐層逐戶排查疏散人員，營救被困人員8人，其中5人搶救無效死亡、另外3人生命體徵平穩。初步估計過火面積約25平方米，起火原因正在調查之中。

就在上周四，新疆烏魯木齊市天山區吉祥苑小區一住宅樓亦發生火災，造成10人死亡、9人受傷。其由於被指涉及過度防疫而釀成慘劇，引發不少民眾不滿。