稱已做好一個月內染疫思想準備　胡錫進：每日做300掌上壓鍛煉

內地多地相繼調整優化防疫政策，《環球時報》前任總編輯胡錫進周五（2日）發文稱，自己做好了在一個月內感染新冠肺炎的思想準備，並指自己會增加體重及保持鍛煉，「今早我如往日做了三百個俯臥撑（掌上壓）」。



胡錫進說，老胡近幾個月一直是解除大規模封控和恢復正常生產生活秩序的輿論推動者之一，因為繼續搞大規模封控產生不了想要的結果，這個過程中付出的代價越來越難以承受。「進入11月，被封控的人口總量前所未有，而且趨勢在繼續加速擴大。」

胡錫進表示，每個人都目睹了因疫情衝擊造成的蕭條，社會上的減薪面不斷擴大，很多服務業工作者只要一面臨封控，更幾乎完全失去收入。「國家真的到了採取新策略新方法對付這種毒性減弱，但傳播力超強最新變異毒株的時候。」

胡錫進指，國家不惜代價構築了防堵新冠病毒的堤壩，如今轉移了鬥爭陣地，社會面不再充分安全，每個人感染的機率大為增加。這會導致一時間出現許多新問題，「但這種情況不會延續很久，一定會過去，我們的社會將自動形成新的適應性。」

胡錫進又指，為了年輕人有豐富多彩的青春時代，為了各行各業的人不遭減薪，必須往前走。「疫情仍然留下的風險讓我們坦然承受，老胡作為60歲以上高危人群的一員，我願意參與承受這份風險。」