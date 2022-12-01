廣州調整防疫措施多區迎解封　胡錫進：對全國是強烈信號

廣州的新冠疫情持續，昨日（11月30日）通報新增6942宗本土感染，包括1313宗確診個案及5629宗無症狀感染者。

不過，當局昨日對多區防疫政策作出調整，包括重災區海珠區在內的不少地方迎來解封或恢復堂食，而自疫情爆發以來停運的多條地鐵線路亦逐步恢復運營。有內媒報道指，「廣州的煙火氣，回來了」。



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對於廣州今次的舉措，《環球時報》前任總編輯胡錫進發文表示，這對全國都是一個強烈信號，「廣州市堅決停止大規模封控，這一嚴格執行二十條的行動令人敬佩。」

胡錫進說，全國其他一些地方也在根據二十條採取相應行動。「北京市的優化調整措施潤物細無聲，現在該市各小區幾乎全都解除了封控，出了新感染者的樓棟單元也大多不再封控，只是感染者周圍的幾戶人家執行居家隔離。另外，北京市已有很多無症狀感染者居家隔離。」

胡錫進續指，新局面在以拼圖方式快速形成，然而這絕非「躺平」。防疫在繼續，「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的原則在認真落實。針對Omicron新變異株低重症率的軟肋，廣州、北京等地優化調整策略，讓戰鬥更有章法，火力更加準確。

胡錫進表示，廣州今次的舉措，對全國都是一個強烈信號。（視覺中國）

胡錫進希望，其他仍在沿用大規模封控方式的地區加快跟進形勢的發展，與人民群眾的願望相向而行，儘早結束封控，開創病毒變，具體措施跟著變，由被動轉為主動的新局面。

胡錫進最後說，如何做好老人、孩子的防護，確保脆弱群體能夠安然度過未來一段時間，讓有幼子的家庭不過度擔心，估計將會在今後的防疫工作中更加突出出來。希望各地未雨綢繆，加緊研究相關對策，讓接下來的防疫在以往成績的基礎上針對性更強，效果更佳，也讓人民群眾更加滿意。

11月30日，廣州市天河區、番禺區、從化區、荔灣區等多個區陸續發布通告，優化完善疫情防控措施，之後不久，廣州宣布，各區落實二十條，進一步優化防控措施，全市解除臨時管控區，按低風險區管理。當局隨後亦對封控的水馬、路障進行拆除。