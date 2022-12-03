疫情｜內地增近3.3萬本土個案　深圳地鐵、室外景點等免核酸證明

據國家衛健委數據，昨日（2日），內地新增32827宗新冠肺炎本土個案。



昨日內地本土報告新增確診個案3933宗，包括廣東1666宗，北京703宗，重慶205宗，四川193宗，山西187宗，黑龍江111宗，雲南110宗，浙江102宗，內蒙古80宗，福建78宗，河南75宗，陝西65宗，遼寧58宗，湖北43宗，江蘇40宗，山東37宗，海南37宗，湖南31宗，上海27宗，貴州23宗，河北15宗，青海13宗，新疆13宗，吉林8宗，安徽8宗，廣西2宗，寧夏2宗，天津1宗。

當日內地本土新增無症狀感染個案28894宗，其中重慶5640宗，廣東5053宗，山西3191宗，北京2610宗，四川988宗，雲南955宗，陝西878宗，山東725宗，新疆719宗，廣西697宗，青海600宗，湖北594宗，天津566宗，江蘇553宗，黑龍江526宗，遼寧445宗，寧夏433宗，吉林419宗，浙江416宗，湖南352宗，河北346宗，內蒙古333宗，甘肅332宗，安徽312宗，上海264宗，貴州260宗，河南256宗，福建188宗，江西106宗，海南101宗，西藏20宗，兵團16宗。

截至昨日24時無新增死亡個案，現有確診個案39358宗（其中重症108宗），累計死亡5233宗，累計報告確診331952宗。

深圳市市場監管局今日（3日）發布通告指，即日起調整農貿市場、藥店防控措施，進入農貿市場須掃場所碼，查驗72小時核酸陰性證明；進入藥店須掃場所碼，查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。市交通運輸局亦發通告，即日起優化調整乘坐市內交通工具疫情防控措施，乘坐巴士、地鐵、的士、網約車等市內交通工具，掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。

另外，深圳市城市管理和綜合執法局和深圳市文化廣電旅遊體育局亦通告，即日起進入公園、植物園的防控措施及進入室外旅遊景點的防控措施，皆優化調整為掃場所碼、查驗健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測證明。