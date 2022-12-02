廣州疫情｜多區恢復生產生活秩序　番禺憑48小時核酸證明入酒吧等

廣東廣州市多區近日發布通告，有序恢復生產生活秩序。昨日（1日）晚上，增城區、南沙區、番禺區皆發布通知，公布最新防疫措施。



昨晚近7時，增城區發布關於調整重點場所管控措施的通告（2022年第124號）稱，根據當前疫情防控形勢，經區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部研究決定，自本通告發布後，即時解除《增城區關於加強重點場所管控措施的通告（2022年第73號、第88號）》中關於重點場所的管控措施。中小學階段教學安排、校外培訓和託管托育服務，由教育部門另行通知。

根據通告，增城區全區網吧、娛樂場所（KTV、卡拉OK、歌舞廳、遊藝廳等）、電影院、室內體育場館（室內游泳池、室內籃球館、室內乒乓球館、室內羽毛球館、桌球廳、健身房等）、酒吧、劇院、棋牌室、麻將館、密室逃脫（劇本殺）、瑜伽館、沐足桑拿店、美容按摩院、洗浴中心、室內景點、圖書館、文化館、博物館等密閉半密閉場所將恢復營業；全區所有社會餐飲服務單位（含飲品店、小吃店、早餐店以及提供堂食的食品銷售單位等）恢復堂食服務。

晚上10時，南沙區發布關於進一步優化完善疫情防控措施的通告稱，根據疫情防控形勢和科學精準做好防控工作需要，經綜合研究決定，優化完善全區防控措施。包括嚴格履行「四方責任」，黨委政府明確屬地責任，行業部門負起主管責任，各單位夯實主體責任，個人做好自我健康管理，建立全社會共同防控體系；全區有序恢復生產生活秩序，市民群眾憑綠碼通行，落實掃場所碼措施。重點特殊機構（公安司法監管場所、福利機構、養老機構、救助管理機構、精神衛生機構、母嬰保健機構、宗教活動場所、康復機構等）另有規定的按相應規定執行。

另有序安排返校復課，中小學階段學校、幼兒園、校外培訓機構返校復課安排由教育部門另行通知；繼續強化自我防護，廣大市民朋友繼續強化自我防護意識，當好個人健康「第一責任人」，自覺遵守防疫要求，保護個人健康。在公共場所活動期間，要全程佩戴口罩，保持社交距離；全力推進疫苗接種，大力推進新冠病毒疫苗接種，提高疫苗加強免疫接種覆蓋率，共同構建全民免疫屏障。以上措施自通告發布之時起施行。

廣州生產生活有序恢復，圖為12月1日，荔灣區廣鋼新城一家理髮店恢復營業。（新華社）

10時40分，番禺區發布關於優化完善疫情防控措施的通告（第83號）稱，除高風險區以外，番禺區有序恢復全區社會面正常流動，恢復正常生產生活秩序，實施常態化防控措施。居民群眾搭乘公共交通工具時落實全程佩戴口罩、測溫、掃碼、保持適當距離等措施；對入住賓館酒店和進入旅遊景區人員需查驗健康碼和72小時核酸檢測陰性證明；網吧、夜總會、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴場所等人群聚集密閉公共場所憑48小時核酸檢測陰性證明進入，其他場所憑綠碼進入。

另普通門急診憑綠碼就診，住院病人及陪護憑24小時核酸檢測陰性證明辦理入院；學校、幼兒園具體返校復課安排由教育部門另行通知；重視推進新冠病毒疫苗接種，提高疫苗加強免疫接種覆蓋率，3歲以上尤其是60歲以上的市民請盡快完成新冠疫苗全程接種，保護個人健康；居民群眾要當好個人健康的「第一責任人」，做好自我健康監測，在公共場所活動期間，要佩戴口罩，保持1米距離；低風險區實行「個人防護、避免聚集」的防範措施。

近日，廣州市已有多區發布通告，有序恢復生產生活秩序，除了上述3區，越秀除高風險區以外有序恢復正常生產生活秩序，中小學返校安排另行通知；天河除高風險區外恢復堂食，密閉半密閉場所恢復營業；海珠低風險區恢復堂食，密閉半密閉場所有序開放；荔灣除高風險區外，有序恢復堂食，密閉半密閉場所恢復營業；從化全區有序恢復堂食，密閉半密閉場所有序開放。