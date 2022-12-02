疫情｜孫春蘭首次連續兩天召開座談會　內媒：五個細節值得關注

11月30日、12月1日連續兩天，國務院副總理孫春蘭在國家衛生健康委召開座談會，期間強調隨著Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。微信公眾號「政知見」2日發文指，這是疫情發生以來，孫春蘭首次專門就優化完善防控措施召開座談會，接連召開了兩場座談會。當中，有五個細節值得關注。



第一個細節為，這是疫情發生以來首次由孫春蘭召開、主題為優化完善防控措施的座談會。2020年至今，孫春蘭多次赴地方和衛健系統調研，並召開過不少座談會，其中在衛健系統共召開過四次座談會，除了最近兩次，她還在2021年10月11日到中國疾控中心調研並召開專家座談會，聽取對做好常態化防控形勢下秋冬季防控工作的意見建議；同年10月19日到國家藥監局藥品審評中心調研，了解新冠病毒藥物臨床試驗、審評服務等情況，並召開相關企業和專家座談會，聽取藥物研發工作的意見建議。

值得注意的是，中共中央政治局常務委員會11月10日召開會議，聽取新冠肺炎疫情防控工作匯報，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施。其為新一屆政治局常務委員會首次召開會議，也是疫情以來政治局常委會首次聚焦「進一步優化防控」的主題。

第二個細節為，中國的防控措施有條件可以進一步優化和完善。疫情以來，中國疫情防控措施一直在優化，即孫春蘭11月30日和12月1日兩次在座談會上都提到的「小步走不停步」。其有兩重涵義，一方面，防控政策在持續優化，孫春蘭去年10月在中國疾控中心調研並召開專家座談會時便曾強調，中國常態化疫情防控和應急處置的一整套措施，實踐證明是行之有效的，但也需要根據形勢變化進一步優化完善。近3年來，國務院聯防聯控機制已先後印發九版防控方案，近期又出台了二十條優化措施，並印發《新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法》等4份文件，對政策調整後的落地實施制定了詳細指南。

另一方面，防控工作是在穩中求進。在11月30日的座談會上，孫春蘭稱以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性有效應對了疫情形勢的不確定性。對於此時可以「進一步」優化完善防控措施的原因，她在12月1日的座談會上稱，經過近3年的抗疫，中國醫療衛生和疾控體係經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率超過90%，群眾的健康意識和素養明顯提升，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

孫春蘭強調隨著Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。圖為12月1日，廣州荔灣區廣鋼新城一家理髮店恢復營業。（新華社）

接連強調Omicron病毒致病力在減弱，正是第三個細節，不少媒體連日來也發文討論此事，如《環球時報》12月1日稱，一項來自國內科研團隊的驗證性研究數據顯示，相較於新冠病毒的原始毒株和隨後出現的其他變異株，Omicron變異株的致病力呈現幾何級數下降。

新冠後遺症，即長新冠，近期也被頻頻關注，為此《中國新聞周刊》發文提到，武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯表示，接種疫苗之後，加之Omicron的毒性如此之低，99%以上的感染者都是無症狀感染者或者是輕症，出現新冠後遺症不太可能。另有武漢重症醫學專家表示，感染Omicron後，即便是重症患者，肺部出現嚴重感染的患者數量也要大幅少於武漢疫情初期的新冠肺炎情況，大部分患者的重症都由基礎疾病導致，而非新冠肺炎。

第四個細節為，抗疫「老將」和防控一線代表出席座談會。央視新聞顯示，國家衛健委主任馬曉偉，國家疾控局局長王賀勝、副局長常繼樂以及相關司局負責人等人皆出席了兩場座談會。出席11月30日座談會的，包括張伯禮、沈洪兵、王軍志、梁萬年、杜斌、馮子健、楊維中、董小平8位專家，他們都是多次奔赴抗疫一線、出席發布會介紹情況的抗疫「老將」。而出席12月1日座談會的，包括8位來自各行各業的防控工作一線代表，包括清華大學黨委副書記過勇，中國社科院政治學研究所原所長、原黨委書記、研究員房寧，以及商務部消費促進司副司長安寶軍，中國航空集團有限公司疫情防控領導小組辦公室主任徐海明等。

最後第五個細節為，優化完善二十條措施。孫春蘭在兩場座談會上都提出了要求，包括不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備；充實基層專業防控力量，強化社區醫療衛生機構分級診療，加強居民健康管理和服務，推動各項優化措施落地見效。還要落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，保障人民健康安全和經濟社會發展。