廣州疫情｜本輪累計逾16萬人受染無症狀佔九成　購感冒藥免核酸

廣東廣州市昨日（2日）下午舉行疫情防控新聞發布會，會上介紹，本輪疫情廣州累計報告16.27萬宗新冠肺炎本土陽性感染者，無症狀感染者佔感染者總數約九成。



市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹介紹，本輪疫情中，重症、危重症僅4宗，無死亡病例，這說明Omicron變異株的致病力和毒力明顯低於之前的原始株和關切變異株。這既是Omicron的特性，亦與民眾接種疫苗免疫水平提高和國家採取的積極預防策略有關。後續，廣州會持續落實優化防控措施，各區按需合理配置便民核酸採樣點，各級各類醫療機構、社區衛生服務中心等繼續派出醫務人員支援核酸檢測服務。

同時，即日起，市、區各級各類醫療機構普通門、急診就診人員憑健康碼綠碼通行；新入院住院患者及其陪護人員憑24小時核酸陰性證明辦理入院。發熱門診盡可能做到「應設盡設，應開盡開」，充分發揮前期114家規範化發熱門診作用，強化發熱門診醫務人員配備，優化候診區設置和就診流程，對就診患者開展核酸檢測和分級分類診療。

番禺區委常委、常務副區長麥潔萍介紹，除了高風險區域以外，目前番禺區有序恢復正常的社會面流動，同時也恢復了正常的生產生活秩序。在防控政策優化完善後續工作方面，番禺一方面精準劃定高風險區，實施足不出戶上門服務，完善群眾生活物資醫療救治保障，特別注重做好老年人、幼童、孕婦、慢性病患者等特殊群體的服務保障。另一方面，是精準判定密切接觸者，具備條件的密切接觸者可以實施居家隔離。

她又強調，當企業發生疫情時，會快速轉運感染者和密切接觸者，然後開展終末消毒，企業不停產不停工。

廣州近日優化防控。（新華社）

另外，廣州市市場監管局副局長、新聞發言人丁力指出，疫情防控措施調整優化以來，關注到市民近日的購藥需求比較大，如12月1日監控發現市內零售藥店感冒、發熱類藥品1天的銷售記錄達10萬條，為平日的2.5倍。

市場監管部門根據市疫情防控工作的新部署新形勢，近期圍繞藥品和醫療器械開展「保供應穩價格」工作，最大限度保障群眾的購藥需求。從12月1日起，到藥店購藥，包括購買《疫情期間需登記報告藥品目錄》內的37類藥品的市民，只需佩戴好口罩，測溫、掃碼，出示健康碼綠碼就可以進入藥店購藥，不再需查48小時核酸陰性證明。

此外，當局會聯繫全市的藥品批發企業和連鎖藥店總部，指導企業加大相關防疫用品和藥品醫療器械的採購供應，並協調全市17家《目錄》藥品生產企業及新冠抗原試劑盒生產企業，在保證藥品藥械質量安全的基礎上，合理增加產能，目前廣州市新冠抗原試劑盒的最大產能約每天1050萬人份，全市藥品生產企業堅持不漲價、不停工，全力穩生產、保供應。