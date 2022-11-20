廣州疫情｜增逾9284宗本土感染　海珠區第5度延長強化封控措施

廣東省本土新冠疫情持續，昨日（19日）合共新增9538宗本土個案，其中廣州繼續佔大多數，共錄得9284宗本土感染，分別有1050宗本土確診病例及8234宗本土無症狀感染者。

廣州海珠區在本月初實施「全面強化社會面防控措施」，昨日再宣布延長封控措施至11月22日24時，已是第5度延長，市民原則上非必要不外出。



廣州本土新冠疫情持續。（南方+）

廣州市政府19日召開疫情防控新聞發布會，廣州市衛健委副主任張屹指白雲、黃埔、花都、南沙、從化、增城6個區前期本土聚集性疫情的傳播鏈條已基本阻斷，疫情進入收口鞏固階段，逐步恢復正常的生產生活秩序。

張屹又指，海珠區康鷺、大塘片區相鄰區域先後出現新的疫情聚集點，提示周邊區域正面臨高風險區外溢擴散壓力，社區傳播風險尚未阻斷，疫情形勢依然複雜嚴峻。

海珠區副區長張永良表示，近日，海珠區陸續對客村、後滘、桂田片區部分網格降低風險等級，對大塘片區部分網格、鳳陽街星御翠園、瑞寶街金碧花園二期、南洲街星暉園等54個區域解除管控。

張永良又提到，海珠區在巡查中發現，仍然存在個別商販流動擺賣、個別市民不遵守防疫要求出行等問題。對此，海珠區通過流動宣傳車、無人機喊話等方式加大宣傳力度；強化「一戶一人」有序外出的要求，對物業小區、村社、園區等開展巡查；加強對夜間個別商戶違規經營，流動攤販亂擺賣，以及偷運布匹等問題的整治，累計整治197宗。