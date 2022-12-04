江澤民逝世｜北京明實施交通管制　遺體料移八寶山配合追悼會舉行

北京市公安局發布通告，為保障專項活動安全、順利進行，根據《北京市實施〈中華人民共和國道路交通安全法〉辦法》的有關規定，明日（5日）起決定對復興路、石景山路等相關道路分時、分段採取交通管制措施。

通告未有交代專項活動細節，但相信是前國家主席江澤民出殯，遺體移送八寶山火化。



江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

通告稱，明日凌晨零時至活動結束，五棵松橋（不含）經復興路、石景山路至上莊大街南口，禁止機動車上落乘客，沿線兩側公共汽車、地鐵不停站通過。

明日上午6時半至活動結束，五棵松橋（不含）經復興路、石景山路至上莊大街南口，除持有專項活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行，禁止機動車停放。社會車輛和公共汽車經西四環路、西五環路、蓮石東路、阜石路繞行。

江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，11月30日在上海逝世，享年96歲；12月1日移靈北京。預計明日，國家主席習近平等領導人將到醫院送江澤民最後一程，並護送靈車駛向八寶山革命公墓火化。

官方早前公布，周二（6日）上午10時，北京人民大會堂將隆重舉行江澤民追悼大會，屆時將現場直播，全國民眾默哀3分鐘，當日停止公共娛樂活動。