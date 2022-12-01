江澤民逝世｜從台海危機到兩國論　細數與李登輝「18套劇本」交手

中共前領導人江澤民11月30日病逝，回顧其在位期間，主要對應台灣政府李登輝執政時期，從「江八點」與「李六條」，到1996年北京對台飛彈試射引發第三次台海危機，昔李登輝自言以「18套劇本」回應，後再發表「兩國論」，負面影響兩岸關係發展深遠。如今隨著兩人相繼離世，江李在位期間多次過招的歷史，再度重回輿論視線。



江澤民遺像。（新華社）

新加坡已故開國總理李光耀在2011年出版的《我一生的挑戰：新加坡雙語之路》書中透露，時任台灣總統李登輝1994年5月在新加坡停留時，曾要求時任總理吳作棟代他向江澤民提出，由兩岸及新加坡聯合成立國際船運公司，負責處理兩岸貿易。

李光耀在書中指出，他於當年10月訪問中國大陸，與江澤民討論這議題時，江澤民沒有接受，還對李登輝十分不滿。

原來當年4月，李登輝接受日本小說家司馬遼太郎訪問時，將自己比喻成為聖經當中帶領以色列人離開埃及的摩西，將人民帶到許諾之地。這讓江澤民非常生氣，情緒激動、滔滔不絕地斥責李登輝。

數月後，江澤民以「江八點」為兩岸開球，李登輝則以「李六條」反手回應。

李光耀（右）當年因為反對台獨立場，自此與李登輝（左）的個人關係惡化。（資料圖片）

當時台灣總統尚未民選，李登輝基調仍在「兩岸分治，追求統一」，並數度提及「炎黃子孫、骨肉兄弟」等訴諸民族情感的字眼，並強調「台灣經濟發展要把大陸列為腹地」。

1995年1月30日，時任中共總書記的江澤民發表「為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥」的講話，提到「堅持一個中國的原則，是實現和平統一的基礎和前提」、「努力實現和平統一，中國人不打中國人」等8項主張，通稱「江八點」。

江澤民在任內曾提出發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的「江八點」。（Getty Images）

李登輝於同年4月8日提出「在兩岸分治的現實上追求中國統一」、「兩岸平等參與國際組織，雙方領導人藉此自然見面」的「李六條」，回應「江八點」。

隨後李登輝任內先是推動「務實外交」，接著戮力推動訪美。雖然以國務院為首的美國政府部門不同意，但台灣聘僱華府大型公關公司卡西迪對美遊說，各主要報紙的社論和評論均對李登輝訪問表達支持，主張發簽證給李登輝；最後美國眾議院以396票對0票、參議院以97票對1票，贊成發給簽證。

1995年6月9日，李登輝以私人身分訪美，並以校友身分在美國康乃爾大學發表「民之所欲 長在我心」的演講。

李登輝以「李六條」回應江澤民的「江八點」。（台灣總統府網站）

長期主管中國大陸外交的已故副總理錢其琛回憶職業生涯的「外交十記」一書中說，1995年美國宣布李登輝將訪美一事「令人震驚」，因為就在1個月前，時任美國國務卿克里斯多福（Warren Minor Christopher）還親口對錢其琛承諾，不會讓李登輝訪美。此事造成華府與北京關係倒退。

2位美國駐北京前大使芮效儉（J. Stapleton Roy）及尚慕杰（James R. Sasser）也曾在事後表示，克里斯多福先向北京保證，不會允許李登輝訪美；但隨後，美國總統克林頓（William Jefferson Clinton）在國會壓力下，違反承諾，讓李登輝訪美，破壞中美高層的互信基礎。

1996年3月，台灣首次舉辦總統直選。大陸官方媒體新華社早於1995年7月18日發出新聞，宣布解放軍的二砲部隊將於7月21日至28日間，舉行飛彈試射演習，目標對準距離基隆港約56公里的彭佳嶼海域附近。

解放軍從1995年7月起舉行密集軍事演習，企圖影響1995年12月的立委選舉，以及1996年3月台灣第一次的總統大選，被稱為「1996飛彈試射危機」或「1996台海危機」。

美國共有7支艦隊，其中「第七艦隊」隸屬美國太平洋司令部，司令部設置在日本橫須賀港，戰鬥力極強，多次在歷史大事如韓戰、越戰、波斯灣戰爭、台海危機等找到其身影；愛者譽其為「西太平洋自由之盾」，惡者謂之「霸權主義的急先鋒」。圖為著名的第七艦隊航空母艦喬治華盛頓號。（Richard Towell Images）

當時台海情勢緊張，美國先後在1995年12月19日指派尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）戰鬥群通過台灣海域；1996年3月8日，再派獨立號航空母艦（USS Independence）戰鬥群在台灣東北海域部署；接著1996年3月11日，美國海軍自波斯灣加派尼米茲號航空母艦戰鬥群前往台灣東部海域，與獨立號航空母艦戰鬥群會合。

在解放軍對台試射飛彈10週年前夕，台灣國防部透露，在1995年到1996年共軍7次演習中，最引人注意的是1996年3月8日到15日之間的第5次演習。其間共發射4枚東風15型飛彈，3枚落在台灣南部高雄外海，另外1枚落在北部基隆外海。

李登輝則在1996年總統大選選舉過程中對民眾表示，「台灣政府有18套劇本可以因應危機」，並稱中共飛彈是「空包彈」，遂成為經典語錄。

江李另一次重大交手則是李登輝於1999年7月9日接受德國之聲（DW）錄影專訪時，提出「特殊國與國關係」論述，後通稱「兩國論」。

李登輝表示，1991年修憲後，「中華民國政府」已將國家領土範圍限定於台、澎、金、馬，正副總統與國會議員也僅由台灣選出，也承認中華人民共和國的合法性。台灣和中國大陸的關係早就已經是「國家與國家」，或「至少是特殊的國與國的關係」，而非「一合法政府、一叛亂團體」，或「一中央政府、一地方政府」的內部關係，因此無需宣布獨立。

談話結束後兩天，中共中央台辦、國台辦發言人發表談話，直接點名批評李登輝「公然把兩岸關係歪曲為國與國關係，暴露其一貫蓄意分裂中國領土和主權的政治本質」，認為李登輝路線已從「獨台」轉向「台獨」。

李登輝（左）和陳水扁（右）都曾不約而同地被美國視為「麻煩製造者」。（資料照片）

之後，經過十多天對兩國論的觀察及開會研判，江澤民決定取消時任大陸海峽兩岸關係協會會長汪道涵的訪台計劃。此後直到2000年3月台灣總統大選前，既停止海協會與海峽交流基金會兩會交流對話機制，也決定台辦官員暫停赴台。

「兩國論」對兩岸關係影響深遠。在兩國論後，2000年台灣首度實現政黨輪替，待民主進步黨籍總統陳水扁執政，兩岸關係發展則幾乎停滯。