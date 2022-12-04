京廣等市倡「非必要不做核酸」　公共交通不得拒載無核酸證明乘客

內地多個省市近日為落實國務院聯防聯控機制「第九版」和「二十條」要求，逐步優化防控措施，「層層減碼」有序恢復城市日常秩序。



珠海今起自費檢測 重慶增設便民核酸點

廣東自上周起逐步解封部分區域，恢復城市日常。疫情最嚴重的廣州海珠區今日（4日）發布消息倡導，無新冠相關症狀、非風險崗位、非重點人員以及無需求的市民，提倡不進行核酸檢測。

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珠海市對無需求市民，亦提倡不進行核酸；自今日（4日）起精準開展核酸檢測服務，有核酸檢測需求的市民，在社會面便民採樣點自費檢測（混管2.5元/人，單管13元/人）。

北京近日多區呼籲，長期居家老人、線上辦公、上學的「無社會面活動人員」，如無外出需求，「非必要不做核酸」。

各地倡議市民「非必要不做核酸」。（網絡資源圖）

重慶市昨日（3日）在新冠疫情發布會上建議市民，合理安排做核酸檢測的時間，如果沒有急需要做核酸，建議盡量避開高峰時間，「願檢盡檢，非必須不做核酸」，亦將在各區縣增設便民核酸檢測點，滿足有需要的群眾。

除上述省市外，瀋陽、福州、呼和浩特、鄭州等多個區域開始放寬核酸檢測要求，呼籲精準檢測，不再強制要求全員核酸。

公共交通等無需查驗核酸

北京、深圳、重慶、成都、昆明多地陸續自今日起，乘坐公共交通不需出示核酸陰性證明，要求公共交通運營企業不得拒載無核酸證明乘客。深圳、成都進入部分室外景點、藥店等亦都無需查驗核酸證明。

除核酸外，北京、上海青浦、廣州多區恢復文化旅遊場所、密閉半密閉場所營業。廣州天河、海珠區多家電影院開始營業，公眾進入部分影院時僅需查驗健康碼綠碼即可。