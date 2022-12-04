疫情｜內地昨增3.1萬本土個案　北京朝陽就核酸點被撤向市民道歉

據國家衛健委數據，昨日（3日0時至24時），內地新增31601宗新冠肺炎本土個案。



昨日內地本土報告新增確診個案4168宗。包括廣東1868宗，北京708宗，重慶260宗，四川188宗，浙江150宗，山西149宗，雲南130宗，黑龍江92宗，福建86宗，河南86宗，湖南66宗，海南55宗，內蒙古54宗，山東43宗，江蘇40宗，上海36宗，陝西31宗，安徽26宗，遼寧22宗，貴州20宗，湖北15宗，青海12宗，新疆11宗，吉林9宗，廣西8宗，河北2宗，寧夏1宗。

當日內地本土新增無症狀感染個案27433宗。重慶5112宗，廣東4785宗，山西2628宗，北京2486宗，黑龍江1031宗，四川925宗，陝西921宗，雲南898宗，山東666宗，新疆665宗，青海642宗，江蘇549宗，天津537宗，湖北473宗，上海450宗，浙江435宗，遼寧426宗，湖南426宗，廣西394宗，吉林367宗，內蒙古356宗，寧夏348宗，安徽306宗，福建289宗，甘肅282宗，河南264宗，貴州233宗，河北209宗，江西191宗，海南101宗，兵團23宗，西藏15宗。

截至昨日24時新增2宗本土死亡個案，山東1例、四川1例；現有確診個案40228宗（其中重症111宗），累計死亡5235宗，累計報告確診336165宗。

北京近日調整防疫措施，無社會活動人員可不做核酸，部分核酸點被撤。部分居民反應，現有核酸點排隊超過1小時。（微博@北京民聲）

北京近日調整核酸檢測措施，以「願檢盡檢」的原則，長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如無外出需求，可不參加社區核酸篩查，部分小區內核酸檢測需求減少，導致多處核酸點被撤。

部分市民今日稱，做核酸需另尋檢測點，現有開放的核酸檢測點前排起長龍，寒風中等待時間甚至超過1小時。

今晨，朝陽區就核酸檢測點調整不高效向公眾致歉，稱朝陽區動態調整檢測點位佈局，將部分小區內及周邊核酸檢測點位向社會面轉移。因銜接不夠順暢高效，出現了群眾找不到檢測點、檢測排隊時間長等問題，給市民朋友檢測帶來不便，對此我們深感歉意。

已加快核酸檢測點位銜接速度，下午部分新增社會面核酸檢測點位已對外開放，下一步我們將持續關注核酸檢測需求，優化點位設置，方便市民檢測。

另外，據《人民日報》今日報道，北京多家商店超市恢復營業。市民出示48小時核酸陰性證明即可進入。5日開始，北京公交、地鐵等交通設施，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。