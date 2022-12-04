北京市民買「四類藥品」不需實名登記　連花清瘟退燒藥遭搶購一空

北京市市場監管局昨日（3日）宣布，市民通過互聯網平台或本市藥店購買退燒、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等「四類藥品」不再需要實名登記信息。

內媒報道指，由於需求量激增，連花清瘟、退燒藥等熱門藥物在當地現已缺貨。



內媒《第一財經》4日報道指，「四類藥品」包括退燒、止咳、抗病毒、抗生素類藥物，主治發燒、咳嗽、乏力等症狀，這些症狀和新冠肺炎病毒引起的初期症狀相似。

按照北京市此前規定，到藥店或線上購到「四類藥品」時，需要在購藥後72小時內完成核酸檢測，否則會被健康碼予以彈窗提示。

北京市當局取消購買「四類藥品」需實名登記的措施後，報道引述百姓平安大藥房一家門店的店員表示，除了「四類藥品」，目前顧客購買抗原檢測試劑盒也無需登記。但由於需求量激增，抗原檢測試劑盒和連花清瘟等熱門藥物現已缺貨，預計本周會補貨。

百康藥房朝陽一家分店的店員表示，目前連花清瘟在北京多數藥店已顯示缺貨，而退燒類西藥的購買量也同樣驟增。以她所在的門店為例，具有解熱鎮痛及抗炎等作用的非處方藥布洛芬（Ibuprofen）已售罄。她又表示，「部分藥品缺貨只是暫時現象，我們已對缺貨藥品進行登記，預計兩三天內就會補齊庫存」。