疫情｜內蒙古核酸檢測同時現「陰陽」兩個結果　相關機構停業受查

內地再有核酸檢測機構出事。

內蒙古包頭市九原區有市民投訴，12月2日的核酸檢測結果同時出現陰性和陽性兩個結果，區衛健部門已依法暫停相關機構在當地執業，公安部門介入調查。



12月3日，內蒙古包頭市九原區疫情防控指揮部發布通告稱，群眾投訴在「鹿城健康365」小程序中，12月2日的核酸檢測同時顯示陰性和陽性兩個結果，且陽性結果未顯示採樣時間，則該陽性結果為無效記錄。

通告稱，因上述情況導致健康碼轉為紅碼人員，可正常出入各類場所，該區已對接有關部門予以轉碼。

涉事為石家莊冰緣醫學檢驗實驗室有限公司。目前，區衛健部門已依法暫停了該機構在區內的執業活動，公安部門已介入調查。

有市民投訴，12月2日的核酸檢測結果同時出現陰性和陽性兩個結果。（影片截圖）

據此前報道，內地有多達250間核酸檢測機構涉及頻繁造假，目前已被有關部門責令整改。另有26間機構自行或被責令暫停核酸檢測業務，涉及上市公司華大基因、蘭衛醫學等。

同時，蘭州市亦傳出個別待轉運的群眾核酸檢測呈陰性，市衛健委在通報中點名會向涉事的蘭州核子華曦實驗室予以嚴肅處理。值得注意的是，「核子華曦」背後的監事張姍姍，在全國註冊了35間核酸檢測機構，基本上「哪裏有她的公司，哪裏疫情爆發」。

由於接連有核酸檢測機構出事，今次發生核酸檢測同時出現「陰陽」兩個結果後，亦在網上引起熱議。

網民睇法：

這條新聞應該放到娛樂板塊



病毒也有陰陽同體？哈哈，又漲知識了！



是陰還是陽，開盲盒唄～



雙性核酸？



這是自由選項，陰陽自己選



先笑為敬



核酸利益綁架了科學



人家靠這個發財的，可不就是隨機抽取幸運觀眾賦陽性嘛，你現在是斷人財路

