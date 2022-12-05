鳳凰網評論文章：內地醫院不應「新冠優先」　應認真對待每一種病

自新冠疫情爆發以來，內地不少醫院的日常運作因防控而大受影響，不少民眾面對看病難的困境。

《鳳凰網》4日（周日）發表的一篇評論文章稱，現在已經到了徹底給新冠病毒「祛魅」的時候，醫院應該奉行一種客觀平等主義，不再「新冠優先」。



該篇評論文章的作者署名為張豐。文章稱，過去三年內地醫院的正常醫療受到很大影響。不管是病人還是醫護人員，只要出現一宗新冠陽性，就有可能封閉整個院區。但現在面對致病能力大為減弱的Omicron，醫院動不動停診，完全是得不償失。

文章稱，「我們必須接受且面對的一個現實景象是：醫院出現陽性的概率越來越大，如果再像以往那樣，奉行『醫院有陽性就停診』，醫院將很難保持正常運營」。

文章又稱，「或許我們不得不做出這樣的選擇：醫護人員出現陽性後，就回家休息或者進行治療，而不必把整個科室的人都『隔離』，更不用封閉整個院區。醫院不應該再受到『無症狀奧密克戎（Omicron）』的困擾，而是要認真對待各種真正有症狀、有嚴重後果的疾病」。

文章最後稱，現在已經到了徹底給新冠病毒「祛魅」的時候。感染新冠是病，而其他病也是病。醫院應該奉行一種客觀平等主義，不再「新冠優先」，而是尊重醫學自身的規律，認真對待每一種疾病，讓每一個尋醫的患者，都得到應有的治療和看護。這才是真正的「生命至上，人民至上」。