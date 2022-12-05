華大基因核酸檢測被實名舉報　男子稱被毆打致殘　華大駁斥造謠

昨日（4日），內地網絡流傳一篇《國家基因庫副主任舉報華大基因核酸檢測不準確，被毒打終生殘疾》的自媒體文章。

作者自稱是華夏方舟國家基因庫副主任王德明，並在文章中公開個人身份證號碼、學歷背景以及職業，實名舉報華大基因核酸檢測不準，又稱遭華大基因僱人毆打，致終身殘疾。

華大基因昨晚發布聲明稱，王德明惡意誹謗，捏造虛假信息，將對其追究法律責任。



王德明在文章中稱，他親手將舉報信和萬字論證報告交給中國疾控中心主任高福後，遭華大基因董事長汪建僱傭的8人毒打，致7根肋骨斷裂終生殘疾。

他又稱，被毆打時聽到華大高管在現場指揮，並揚言：「打死他反正有王市長！」。他遭8人圍毆時手機被搶，其後定位發現被搶手機在市政府。

王德明亦向華大發出挑戰，要求由公證機構監督，公開相關檢測結果。他提出2種鑑定方式，一是由公證機構隨機選取一份樣本，讓華大基因連續測兩次或用其不同型號儀器同時檢測，看結果是否一致；二是人工合成指定DNA序列，設置特定序列後公證並保密，讓其檢測。

王德明揚言，若華大基因檢測準確，他將永遠退出行業「閉嘴」；若不準確，希望衛健委重視，禁止華大再害人、騙人，令其關門。

王德明還揭露，華大基因賄賂官員，斂財數百億。其領導前國家基因庫主任梅永紅僅豪宅別墅就價值一億元，巨額來自華大的賄賂無法統計。且因事涉高級別領導，無媒體報道，發布的文章也都被刪除。他懇請網民幫助轉發，自己願付一切法律責任。

華大反駁王德明造謠、身份造假

華大基因昨晚發布《關於王某明惡意詆毀的嚴正聲明》表示，王德明文章造謠、編制，惡意詆毀華大業務和管理人員。

聲明顯示，王德明與華大基因在2017年就出現合作糾紛。2018年起，王德明在自媒體多次詆毀華大，公司通過司法訴訟維權，且已勝訴。

針對本次稱被毆打致殘一事，華大回應，2020年10月，王德明在無報名、無邀請情況下，通過非正常手段闖入在武漢舉辦的第十五屆國際基因組學大會，遭會議承辦方勸離，但再次潛入會場尋釁滋事。與其發生衝突的並非華大員工，事件已由當地公安機關處理。

對於王德明「國家基因庫細胞中心江蘇運營中心主任」的身份，聲明表示，該機構為捏造；所謂「國家基因庫細胞中心江蘇運營中心」文件及兩枚公章也均為偽造。

華大基因強調，華大嚴格按照相關規定合法合規地開展核酸檢測業務，開發的新冠核酸檢測試劑盒已經取得多個國家和地區的資質認證，核酸檢測準確度符合行業標準，臨床使用評價積極。

始於2018年的糾葛 華大多次聲明回應

據《頂端新聞》報道，王德明曾擔任5家公司高管，其擔任監事的南京昌健譽嘉健康管理有限公司（以下簡稱「南京昌健」）曾與華大基因有過合作。

自2018年6月開始，王德明開始用「獨孤九劍王德明」帳號在天涯論壇、微博等平台相繼發表多篇舉報華大基因的文章，包括《舉報華大基因偽高科技忽悠欺詐涉嫌賄賂官員，大規模套騙國有資產》、《遺書：9月22日王德明將在國家基因庫總部跳樓自殺，寫給這個世界的遺言》等。

而華大在2018年6月和今年5月9日亦兩度發表聲明，反駁王德明的文章，並在2019年將王德明訴至深圳法院，判決顯示王德明文章侵害華大名譽權，需向華大基因賠償、道歉，但其多拒不執行。

經歷過日前「張姍姍」事件後，華大事件再次引發網民熱議：

中疾控恐怕有內鬼？高福王市長華大一條線啊！

我相信是真的。

嚴查，嚴打！

幾萬億的大生意，白的黑的黃的紅的全都搶著往兜里般​。

各種魑魅魍魎，各種妖魔鬼怪。真的是有錢能使鬼推磨。

如果國家法律法規都管不了，我一小老百姓更無能為力！法律面前人人平等！

離譜離大普，官商勾結，白的黑的都搶著要這塊蛋糕​。

