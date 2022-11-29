張姍姍「紅四代」背景強大？　張蘊鈺將軍之子闢謠：已報警

近日，內地網傳「擁有35間核酸檢測機構的張姍姍為張蘊鈺將軍後人」，周一（28日）張蘊鈺之子、北京衛戍區原裝備部部長張旅天回應《紅船編輯部》稱「假消息，已報警」。有軍方背景的「鈞正平」公眾號亦批評造謠之人「非常惡毒」。



坐擁35間核酸檢測機構的「張姍姍」近日引發內地全網關注。其名下的深圳核子基因曾在2021年獲國務院給予的「表揚信」，評價核子基因「講政治、顧大局、不畏艱苦，為疫情防控作出貢獻，為全國核酸檢測提供有益經驗。」

核子基因旗下的「濟南華曦」曾多次多地謊報核酸結果，事後卻四度中標山東大學的核酸檢測項目。有網民發現，「哪裡有張姍姍的核酸機構，哪裡就有疫情。」針對其名下機構數次違規違法，卻仍在各地將「核酸生意」做得風生水起，網民們不禁疑問「張姍姍是誰？」

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周一，網絡出現多條「張姍姍是張蘊鈺將軍後人」的文章消息，稱張姍姍的父親張核子是張蘊鈺的孫子，紅色背景強大。

張蘊鈺之子張旅天隨後接受《紅船編輯部》採訪稱：「網上所說的那些人名，除了我父親的名字張蘊鈺，其他我一概都不認識。我只有一個女兒，哪來的兒子？那些核酸公司跟我們家也沒有任何關係！」

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張旅天在《紅船編輯部》刊發聲明稱，要求造謠博主和其他平台撤回轉發的添油加醋的信息，公開澄清和道歉，消除社會不良影響，並將繼續追究其法律責任。目前已報警處理。

周二（29日），中國解放軍報社旗下的「鈞正平」批評造謠之人「非常惡毒」。將革命先烈與一個企業惡意關聯、編造謠言，挑動負面情緒，對國家、社會及其家人造成了極大的傷害。每個人都要對自己的言論負責。希望群眾擦亮雙眼，保持理性客觀，不能輕易被偏激的情緒帶了節奏。

資料顯示，張蘊鈺（1917年—2008年8月29日），河北省贊皇縣人。一九三七年參加八路軍，同年加入中國共產黨。新中國成立後，他歷任軍參謀長、兵團副參謀長、兵團參謀長等職，參加了西南剿匪和抗美援朝。張蘊鈺是中國第一任核司令，領導了核試驗基地的建設。