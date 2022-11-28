張姍姍背後的醫學檢驗公司　謊報核酸結果仍四度中標高校檢測項目

近日，「張姍姍是誰？」在內地社交平台上引起熱議，有傳她在全國註冊了35間核酸檢測機構，甚至出現「哪裏有她的公司，哪裏疫情爆發」的情況。

《南方周末》報道，張姍姍是核子基因旗下30間全資子公司的監事；核子基因有37間可從事核酸檢測的「醫學檢驗實驗室」，其中8家在今年10月成立。

值得注意的是，曾經謊報核酸結果的「濟南華曦」，事後四度中標山東大學的核酸檢測項目。



報道稱，張姍姍在35間公司擔任監事，其中30間均為深圳市核子基因科技有限公司（下稱深圳核子基因）的全資子公司，一間由深圳核子基因持股30%，一間由深圳核子基因創始人張核子控股，其餘3間註銷。

天眼查顯示，深圳核子基因有37間公司名稱中含有「醫學檢驗實驗室/醫學檢驗」，即可從事核酸檢測業務，其中8間是今年10月成立。

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據此前報道，甘肅省蘭州市日前就傳出個別待轉運的群眾核酸檢測呈陰性，涉事的蘭州核子華曦實驗室（下稱蘭州華曦）於今年8月成立，由深圳核子基因全資控股，是張姍姍任監事的醫學檢驗實驗室之一。

值得注意的是，深圳核子基因旗下的另一間醫學檢驗實驗室——濟南華曦醫學檢驗有限公司（下稱濟南華曦），去年1月就曾經謊報核酸檢測結果，但顯然此次風波並無影響深圳核子基因繼續拓展各地核酸檢測業務，濟南華曦更四度中標山東大學的核酸檢測項目。

謊報核酸檢測結果

發生「謊報河北邢台市隆堯縣核酸檢測結果」一事後，涉事的濟南華曦被暫停營業。天眼查顯示，去年10月，隆堯縣衛生健康局以「服務合同糾紛」為由將濟南華曦告上法庭。

今年2月，濟南市衛健委公布第一批共8間開展核酸檢測的第三方醫學檢驗機構名單，濟南華曦位列其中。兩個月後，濟南華曦因未將感染性醫療廢物置於專用包裝物內，被濟南市衛健委予以警告、罰款。

然而，前兩次風波未有阻礙深圳核子基因繼續擴大核酸檢測生意。天眼查顯示，今年以來，深圳核子基因相繼開設了14間醫學檢驗實驗室，單單在10月就開設了8間，更將位於哈爾濱和合肥的公司更名，經營範圍均增加了檢驗檢測服務。

據了解，新開設的14間醫學檢驗實驗室，註冊地分別位於海口、廈門、泉州、珠海、貴州、內蒙古、蘭州、北京、銀川、大連、青島、西寧、太原、貴州。

2021年1月，濟南華曦謊報核酸檢測結果。（每日經濟新聞）

四度中標高校核酸檢測項目

兩度出事的濟南華曦仍能繼續提供核酸檢測服務。2021年8月，濟南華曦以13.8萬（人民幣，下同）中標，為山東大學興隆山校區、趵突泉校區、千佛山校區的教職工醫務員工、學生秋季開學提供核酸檢測；同年10月，濟南華曦中標為該校的中心校區、洪家樓校區、軟件園校區的教職醫務員工提供核酸檢測，中標價為10混1單價6元/人，單檢單價40元/人，100人以下學校指定地點，單次最低服務費用200元。

今年1月，濟南華曦繼續為山東大學興隆山校區、趵突泉校區、千佛山校區提供「10混1」核酸檢測服務，中標價為6元/人；同年7月15日至8月31日，山東大學的核酸檢測項目由濟南華曦中標，成交總價為43.2萬元。

《2022年7—8月山東大學核酸檢測項目參考競爭性磋商文件（定稿）》顯示，申請人的資格要求並不苛刻，包括未被列入政府採購嚴重違法失信行為記錄名單，且未被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單等。

深圳核子基因在全國擁64間子公司

深圳核子基因成立於2012年，總部位於深圳，原本主營基因檢測業務。2020年2月起，根據各地中標公告，該公司先後為濟南、深圳等地提供核酸檢測服務。

該公司的加盟資料顯示，2020年3月至9月，公司核酸檢測業務的營業額達到4.5億元，逾100位合作代理商獲得的利潤超百萬。

據公司介紹，深圳核子基因起初提供消費級基因檢測產品，包括存在爭議的兒童天賦基因檢測項目和胎兒親子鑑定。2016年引入加盟模式，合作方式為代理商負責推廣銷售產品，核子基因負責檢測和售後。截至目前，深圳核子基因已在全國開設64家子公司、50個實驗室。