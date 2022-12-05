江澤民逝世｜遺體今日於北京八寶山火化　上千黨員送別

前國家主席、中共前總書記江澤民的遺體今日（5日）移往北京八寶山革命公墓進行火化，北京公安從今日早上六點半就開始進行交通管制。



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據早前報道，北京市公安局3日發布通告，宣布5日起對復興路、石景山路等相關道路分時、分段採取交通管制措施。通告未有交代專項活動細節，但相關地點正好是解放軍總醫院（301醫院）和八寶山革命公墓、八寶山殯儀館所在地。

台媒《東森新媒體ETtoday》報道指，在今日早上，八寶山附近道路全部封閉，只讓行人行走，路上超過百輛以上旅遊巴依序進入，據悉參加送行的都是中共黨員，現場目測超過上千人統一穿黑外套、左胸前佩戴白花排隊。

報道指，周邊道路實行交通管制，有民眾問發生甚麼事，維持交通的志願者只低調透露，「有領導人火化」。

《星島日報》稍早的報道稱，江澤民的遺體在今天上午進行火化，預料國家主席習近平等領導人將到解放軍總醫院（301醫院）送他最後一程，並護送靈車駛向八寶山革命公墓火化。

江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，11月30日在上海逝世，享年96歲；12月1日移靈北京。官方早前公布，12月6日（周二）上午10時，北京人民大會堂將隆重舉行江澤民追悼大會，屆時將現場直播，全國民眾默哀3分鐘，當日停止公共娛樂活動。