江澤民逝世｜新華社公布第二組共12張生平照片

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，11月30日在上海逝世，享年96歲。

全國追悼大會將於12月6日上午10時在北京人民大會堂舉行，屆時將現場直播，全國民眾默哀3分鐘。

12月3日，《新華社》公布第二組共12張江澤民的生平照片。



1992年10月12日，中國共產黨第十四次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。江澤民代表第十三屆中央委員會作報告。（新華社）

1993年12月5日，江澤民在北京為一位幼兒園兒童喂服脊髓灰質炎疫苗後，小朋友親吻江爺爺。（新華社）

1997年7月1日上午10時，中華人民共和國香港特別行政區成立慶典在香港會展中心新翼舉行。在慶典儀式上展示了江澤民親手題寫的「香港明天更好」書法卷軸。（新華社）

1997年9月12日，中國共產黨第十五次全國代表大會在北京人民大會堂開幕。江澤民代表第十四屆中央委員會作報告。（新華社）

1998年8月13日至14日，江澤民親赴湖北長江抗洪搶險第一線，看望、慰問、鼓勵奮戰在抗洪搶險第一線的廣大軍民，指導抗洪搶險鬥爭。圖為8月13日，江澤民在洪湖市烏林鎮中沙角險段大堤上，向正在抗洪搶險的軍民發表講話。（新華社）

1999年10月1日，中華人民共和國成立50周年盛大慶典在北京天安門廣場舉行。江澤民檢閱由人民解放軍陸海空三軍和人民武裝警察部隊、民兵預備役部隊組成的地面方隊。（新華社）

2000年2月20日，江澤民在廣東省高州市領導幹部「三講」教育會議上發表重要講話。在這次廣東考察中，江澤民提出，我們黨總是代表著中國先進生產力的發展要求，代表著中國先進文化的前進方向，代表著中國最廣大人民的根本利益。（新華社）

2000年9月7日，由中國倡議的聯合國安理會五個常任理事國首腦會議在紐約舉行。江澤民（中）同時任法國總統希拉克（右二）、俄羅斯總統普京（右一）、英國首相布萊爾（左一）、美國總統克林頓（左二）握手合影。（新華社）

2001年2月27日，博鰲亞洲論壇成立大會在海南舉行。江澤民出席成立大會並致辭。（新華社）

2001年10月21日，亞太經合組織第九次領導人非正式會議在上海舉行。江澤民與參會的經濟體領導人合影。（新華社）

2002年11月15日，江澤民、胡錦濤在北京人民大會堂親切會見出席黨的十六大代表、特邀代表和列席人員並發表重要講話。（新華社）