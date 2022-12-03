江澤民逝世︱哀悼引關注　朱立倫、侯友宜：惻隱之心　望兩岸和平

前國家主席、中共前總書記江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於周三（11月30日）在上海逝世，享年96歲。內地官媒新華社報道，國民黨主席朱立倫、新北市市長侯友宜等人，以不同形式對江澤民逝世表達哀悼。該消息亦以頭版的形式，登上12月2日出刊的《人民日報》。事件引發台灣輿論關注，對此，二人今日（12月3日）均回應事件。



江澤民遺像。（新華社）

朱立倫與侯友宜對江澤民逝世的哀悼，均未公開發表在兩人的Facebook官方帳號。二人今日均回應事件，其中朱立倫出席國民黨桃園市黨部感恩茶會期間表示，希望江澤民的家屬可以節哀，畢竟也代表了一個世紀的結束，國民黨的立場永遠都是希望兩岸和平，兩岸更和平。

侯友宜則在出席新北文化獎頒獎典禮後，被媒體問道與朱立倫都有悼念江澤民，是否大陸在押寶？對此侯表示，生老病死，每個人都有惻隱之心，他是展現我們台灣純樸善良的價值，對喪家表達節哀保重之意。

12月2日《人民日報》以頭版報道朱立倫、侯友宜，以及在陸台灣民眾對江澤民逝世表達哀悼。（人民日報網站）

據報道《港澳台各界沉痛悼念江澤民同志》指，江澤民逝世後，台灣各界人士表示悼念。除了朱立倫、侯友宜，還包括新黨前主席郁慕明、台灣二十一世紀基金會董事長高育仁等人，他們以不同形式對江澤民逝世表達哀悼。

報道又提到，在大陸各地的台灣民眾也對此表達哀悼與追思。武漢市台資企業協會會長蕭永瑞、廣州市台資企業協會常務副會長陳啟安、廈門台商協會會長吳家瑩等表示，聽聞江澤民逝世深感沉痛，「十分感念他為兩岸關係發展付出的心力和對台胞的關懷」。