江澤民逝世︱內地明「禁娛一天」　北京環球影城閉園線上遊戲暫停

前國家主席、中共前總書記江澤民11月30日在上海逝世，官方在周二（12月6日）上午於北京人民大會堂舉行追悼大會。

根據當局規定，該日全國停止公共娛樂活動一天。騰訊、網易等多個平台旗下遊戲已宣布6日暫停服務，北京環球影城也發布公告稱，當天渡假區「將遵照國家有關重要活動安排暫時關閉」。



據北京環球度假區官方稍早發布的公告，在12月6日，北京環球渡假區（包括北京環球影城主題公園、北京環球城市大道、環球影城大酒店和諾金渡假酒店）將遵照國家有關重要活動安排暫時關閉。

公告稱，北京環球影城主題公園、北京環球城市大道將於12月7日恢復運營。對於已購票者將辦理退票。

此外，騰訊、網易等多個遊戲平台的多款遊戲，也已發布了在6日暫停服務的公告，其中包括了《地下城與勇士》、《英雄聯盟》、《英雄聯盟手游》、《王者榮耀》等熱門遊戲。

上海迪士尼樂園因疫情早在11月29日就已經關閉，至今尚未恢復開放，因此未另外宣布配合悼念活動。

據官方日前發布的公告，追悼大會將於12月6日上午十時，在北京人民大會堂舉行。公告稱，追悼大會默哀時，全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘，且各地區各部門要認真組織中共黨員、幹部、群眾收聽收看，全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。