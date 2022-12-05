疫情｜北京上海等地放寬防控措施　深圳餐飲商超不再查核酸證明

全國多地調整防疫措施，北京、上海、深圳等相繼宣布放寬核酸檢測要求，包括搭乘公共交通工具、進入公共場所時無需再查驗核酸檢測陰性證明。《香港01》將以本文盤點內地主要城市現時最新的防疫政策。



深圳宣布，社區小區和多個公共場所不再查驗核酸證明。（新華社）

深圳：社區小區和多個公共場所不再查驗核酸證明

12月5日，深圳市新冠疫情防控指揮部辦公室發布通告，全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼、掃場所碼進入。

不過，網吧、夜總會、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴場所等六類人群聚集密閉公共場所仍需憑48小時核酸檢測陰性證明、掃場所碼進入。

另外，深圳近日新進2類新冠疫苗，包括康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗（5型腺病毒載體）和珠海麗珠重組新冠病毒融合蛋白疫苗（CHO細胞），並展開接種。但該兩類新冠疫苗只能用做「加強針」接種，不能做第一針使用。

北京：不得拒絕無48小時核酸陰性證明的患者入院

北京市交通委員會發布，自12月5日首班車起，巴士、地鐵運營企業在核驗健康信息時，不得拒絕無48小時核酸陰性證明的乘客乘車。

各級各類醫療衛生機構查驗健康碼時，不得拒絕無48小時核酸陰性結果的患者進入，根據醫療機構實際情況選擇合適區域；對於無48小時核酸陰性結果的患者在分診期間補測抗原，根據檢測結果進行分診。

3歲以下嬰幼兒可免於核酸查驗，僅查驗陪診人員做核酸檢測。對於急危重症患者，醫療機構不得因無核酸結果拒診或延誤救治，可在進行緊急救治同時進行新冠抗原及核酸採樣檢測。對於收住院患者和陪住人員核酸檢測的要求不變。

不過，自12月6日起，進入網吧、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿洗浴等密閉場所及餐飲（堂食）、室內健身等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明。

乘客在北京地鐵19號線牡丹園站進站。（新華社）

上海：乘坐公共交通不再查驗核酸陰性證明

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布優化調整疫情防控的相關措施。自12月5日起，市民乘坐地鐵、巴士、輪渡等市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明；全市公園、景區等室外公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。

鄭州：乘坐公共交通、出入小區和其他公共場所不必查核酸

鄭州市優化調整防控措施，市內的KTV、遊戲廳、洗浴足浴、美容場所、劇本殺、麻將館（棋牌室）、網吧等在嚴格落實好掃碼、測溫、戴口罩，查驗48小時內核酸檢測陰性證明等措施的前提下恢復開放，從業人員需憑健康碼綠碼方可上班。

市民出入小區，或乘坐巴士、地鐵、的士、網約車等市內公共交通工具，或進入其他公共場所時，需要掃場所碼、健康碼綠碼，不再查驗核酸檢測陰性證明。

經鄭州火車站、高鐵站、汽車站和機場離開鄭州的人士，仍須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。省外來（返）鄭人員須提前報備，持48小時內核酸檢測陰性證明，抵鄭後進行「落地檢」，根據檢測結果和健康狀況，按相關規定執行。

進入醫療機構、養老福利機構、監所等重點場所，仍需掃場所碼、測體溫、戴口罩，查驗48小時內核酸陰性證明。對於急危重症患者，醫療機構不得因無核酸結果拒診或延誤救治；3歲以下嬰幼兒可免於核酸查驗。

浙江省余姚市黃家埠鎮居民在進行核酸檢測。（新華社）

多地宣布不再開展常態化核酸檢測

浙江麗水、杭州、寧波、溫州、台州、湖州、舟山宣布，自12月5日起不再開展常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」，各地繼續提供便民檢測服務。

除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐地鐵、巴士等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」。

除此之外，山東、武漢、哈爾濱、南寧、珠海、南昌等地亦宣布，出入公共場所、乘坐公共交通工具，不再查驗核酸陰性證明。