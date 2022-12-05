武漢大學數百學生冒雨示威要求返鄉　高呼「過程公開，信息透明」

近日內地多間高校傳出有學生不滿嚴厲的防疫政策，進行各種示威活動。據傳武漢大學有多達數百名學生在周日（4日）晚上冒着大雨，聚集高呼「過程公開，信息透明」的口號，引發外界關注。



據網傳影片，一群學生在周日（4日）晚上撐著傘聚集在武漢大學的行政樓前，高呼「過程公開，信息透明」的口號。

有武漢大學學生在網上表示，在武漢日增數百宗新冠感染個案、而校內仍有新增感染個案的情況下，武漢大學不僅沒有安排學生返家，甚至希望恢復線下教學。學生對相關安排十分不滿，要求遣送返鄉，但校方卻遲遲不回應。

據Twitter帳號「李老師不是你老師」的消息，學生要求就返鄉和恢復線下上課、考試等問題進行協商。最後校方領導和大約一百名左右的學生協商。

消息稱，解決方案大致為學生可自願返鄉，自願選擇考試方式和上課方式；對於線上課，同學不用聚集在教室裏看直播；對於留校的同學，校內設施逐步開放；不追究任何學生的責任等。最後學生們在學校官網出台公告後，陸續離開現場。

「學生可提前返鄉或留校」

據武漢大學官網4日發布的「關於有序恢復教學科研及管理工作的通知」，提及「本著自願原則，學生可選擇提前返鄉或留校，所在學院和學生工作部門密切配合，統籌做好學生返鄉的服務工作」。

通知又稱，要「有序恢復線下教學。本學期教學計劃不變，教學方式實行線下線上相結合，當前處於管控狀態的師生和返鄉學生實行線上教學，其他人員恢復線下教學」。