舉白紙示威會被驅趕？內地機智男紙上寫7個字　警察也拿他沒辦法

內地各地近日掀起反封控示威活動，許多民眾走上街頭，舉出白紙進行抗爭，各地警方也派出許多警員趕人。對此，有一名男子因為受到警方關切，於是突發奇想，在紙上寫了7個字，結果令警方也無可奈何，極具創意的抗爭模式，讓不少人稱讚「他是懂線上抗壓的」。



Twitter帳號「墻國蛙蛤蛤」在個人版面上發文，稱讚這位參與抗爭的「機智哥」，只要警員到場，就將白紙翻轉，露出後面的7個字，就連警方也無可奈何。

依據照片畫面，這名男子手上舉着一張白紙，上面寫着「請大家不要聚集」共7個字，旁邊則有一名警員站着，與其他遭到驅趕的民眾相比，男子的情況似乎好了許多，警員可能是看見了這7個字，所以沒有做任何動作。

即睇參與白紙運動的一名男子，以怎樣的方式避過被警方驅逐：（按圖了解）

帖文引起熱烈討論，不少網友留言建議：

．「建議以後大家都舉餐巾紙，警察來了我直接擤鼻涕」

．「還可以寫：記得做核酸，親」

．「智慧佔領了高低」

．「游擊戰給他玩明白了」

．「他是懂線上抗壓的」

．「智商輾壓了」

．「下一位大媽拿白紙寫着：戴口罩，請你為了大家的安全戴好口罩」



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