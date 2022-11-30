反封控示威｜廣州海珠區傳爆激烈衝突　警方小巷投擲催淚彈

過去的周末，內地多地都有人自發集會，悼念新疆烏魯木齊火災死難者，並對嚴厲的防疫政策表達不滿。周二（29日）晚間，廣東廣州市海珠區再傳因防疫措施而爆發激烈警民衝突，警方甚至朝小巷的民眾投擲催淚彈。目前，官方暫未通報或回應事件。



Twitter帳號「李老師不是你老師」發布最新影片透露，周二晚間11時左右，海珠區後滘發生群體事件，影片可見大批身穿防疫服裝的人員手持寫有「警察」二字的盾牌列隊前進，不停呼喊「回去了」。路邊的紅色擋板皆被踢倒在地，現場幾名男子疑似被鎖上手銬帶走。

另有影片則顯示，有民眾朝向警方投擲玻璃瓶，並獲附近群眾拍手歡呼，接著警方朝著小巷內的民眾投擲催淚彈，白色煙霧隨即在巷中蔓延，現場群眾四散。有網民清晨6點左右到現場拍片，顯示大量警車仍未離開。

「李老師不是你老師」引述微博網民稱，今次矛盾爆發的原因，在於疫情管控期間，網格間不能正常移動，且運出貨物需要向社區支付高價費用。

烏魯木齊大火致10死一事，被指與過度防疫有關，事件在內地引爆民怨。自上周六（26日）晚，北京、上海等地的高校、民間都有人自發集會，除了悼念死難者，又對嚴厲的防疫政策表達不滿。包括北京、上海、武漢、成都等多個大城市在周末爆發示威。

美聯社報道指，至少8個內地城市在周日（27日）爆發示威。