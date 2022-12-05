江澤民逝世｜習近平胡錦濤等人送別遺體　央視曝光現場畫面

據《新華社》報道，前國家主席、中共前總書記江澤民的遺體周一（5日）早上移往北京八寶山革命公墓火化。習近平、胡錦濤等人到醫院為江澤民送別，並護送遺體到八寶山。央視《新聞聯播》周一晚上播出現場畫面。



江澤民逝世，享年96歲。（新華社）

央視《新聞聯播》畫面：

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新華社稍早的報道指，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到中國人民解放軍總醫院為江澤民送別，並護送遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民送別。

設於中國人民解放軍總醫院的告別室莊嚴肅穆，告別室上方懸掛黑底白字橫幅，上面寫有：「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民的大幅彩色遺像。江澤民的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着黨旗；遺體前擺放着夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，緞帶上寫有：「你永遠活在我們心中」。

告別室內擺放了習近平等黨和國家領導人、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體、首都各界群眾敬獻的花圈。

上午10時，習近平等黨和國家領導人、胡錦濤等，胸佩白花、臂戴黑紗緩步來到告別室，在江澤民的遺體前肅立。習近平等人向江澤民三鞠躬，表達對他的崇高敬意和深切緬懷。隨後，習近平等向江澤民夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。

10時15分，8名禮兵荷靈，伴着哀樂緩緩走出告別室。習近平等護送江澤民的遺體上靈車。10時25分，在習近平等黨和國家領導人，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬的護送下，靈車徐徐駛向八寶山革命公墓。

從中國人民解放軍總醫院到八寶山，民眾都站在沿途道路兩旁送別，表達對江澤民的深切哀思。上午10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓。在大禮堂，習近平等和江澤民親屬向江澤民作最後的訣別。

周一到醫院為江澤民送別的，還有中共中央、全國人大常委會、國務院、國家監委、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志，各民主黨派中央、全國工商聯主要負責同志和無黨派人士代表，江澤民生前友好等。

新華社的報道又指，江澤民病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等領導人，前往醫院看望或通過各種形式對江澤民逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。