新華社：中國已走過最困難時期　持續優化防控措施樹立抗疫自信

昨日（5日）起，內地多地開始實行新的疫情防控相關措施，公共場所不再查驗核酸證明、不再常態化全員核酸等等。

新華社昨晚發表題為《優化防控措施樹立抗疫自信》的評論文章，表示抗疫已走過最艱難時期，隨著Omicron致命性減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的累計，中國防疫面臨新形勢新任務。



文章表示，在近三年的抗疫中，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，主動識別應變，疫情防控「不放鬆、不焦慮、不停步」，樹立了抗疫自信。中國有能力打贏常態化疫情防控攻堅戰。

文章評價稱，三年來，從「武漢保衛戰」開始，中國經受住了全球多輪疫情的衝擊；實踐充分證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是正確的、科學的、有效的。

中國在世界主要大國中，新冠發病率最低、死亡人數最少，疫苗完全接種率超90%。最困難的時期已經走過，Omicron病毒致病力在減弱，應對能力在增強，這為持續優化完善防控舉措奠定了基礎，提供了條件。

文章表示，中國因時因勢優化完善防控措施，不斷提高對病毒的認識。從先後推行九版防控方案，到制定二十條優化措施，中國以防控戰略的穩定性、防控措施的靈活性，有效應對疫情形勢的不確定性。

文章鼓勵民眾，堅持就是勝利。中國還未到宣布新冠結束的一刻，回歸正常是我們的共同心願，要完整、全面、準確地把握和執行防控措施，規範操作、不變形不走樣，不斷提升認識，加強治理能力，做好充分準備，推動防控措施持續優化。