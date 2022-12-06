疫情｜內地增2.7萬宗本土感染　北京各類公共場所不再查核酸證明

國家衛健委公布，內地昨日（5日）新增27847宗本土感染，超過八成為無症狀感染。



內地新增4988宗本土確診病例，包括廣東2120宗，北京1163宗，重慶460宗，四川259宗，河南163宗，福建122宗，黑龍江106宗，浙江84宗，海南70宗，山西55宗，雲南53宗，陝西44宗，內蒙古43宗，上海41宗，遼寧35宗，貴州30宗，江蘇27宗，山東26宗，湖北、青海各23宗，湖南11宗，吉林、安徽、新疆各7宗，河北4宗，江西3宗，天津2宗；另有58宗境外輸入確診病例。

同日，內地新增23016宗無症狀感染，其中22859宗為本土，重慶市佔最多有3708宗，其次為北京3503宗，廣東3421宗，山西1569宗，黑龍江1241宗，其餘則分布在27個省市自治區；另有157宗為境外輸入無症狀感染。

截至目前，內地現有確診病例42481宗，累計報告確診病例345529宗，5235人病亡。

北京市宣布，12月6日起市民進入各類公共場所，毋須再查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可。（新華社）

北京：商超、商務樓宇不必查核酸檢測證明

北京市宣布，今日（6日）起市民進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

市民進入網吧、酒吧、棋牌室、KTV、劇本殺、桑拿洗浴等密閉場所以及餐飲（堂食）、室內健身等場所；進入養老機構、兒童福利機構、幼兒園和中小學及醫療機構住院部等場所，須掃碼並查驗48小時核酸檢測陰性證明。

各區會繼續提供社會面免費核酸檢測服務並不斷優化布局，方便民眾願檢盡檢需求和防疫工作需要。