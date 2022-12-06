新冠疫苗｜深圳首次開放康希諾吸入式疫苗　方便長者接種

12月5日，深圳衛健委發布消息，深圳市民可接種吸入式新冠疫苗加強針。



深圳衛健委介紹，此次開放的2款加強針，分別是康希諾生物研發的「克威莎霧優」吸入用新冠疫苗（5型腺病毒載體），以及珠海麗珠重組新冠病毒融合蛋白疫苗(CHO細胞)。2款疫苗在今年9月通過國家藥監局認證，被納入「序貫加強免疫」的緊急接種隊列。

吸入式疫苗「克威莎霧優」自日前在天津、上海等地開始接種後，首次在深圳開打。因接種方式僅需輕輕一吸即可完成，方便長者接種。

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據介紹，「克威莎霧優」是全球首款被用於「序貫加強免疫」的吸入式新冠疫苗，霧化處理後通過口腔吸入至肺部，能夠形成「黏膜+細胞+體液」三重免疫保護，但不可做第一針接種。

珠海麗珠與中國科學院生物物理研究所合作研發的融合蛋白（CHO細胞）疫苗，是廣東省內首款重組新冠病毒融合蛋白疫苗，其安全性和保護力，對老年人和基礎病人群有保護優勢，但僅可做第三針使用。

今年9月，中國有2款疫苗通過了國家藥監局組織的認證，被納入「序貫加強免疫」的緊急接種隊列。（深圳衛健委）

深圳市衛健委提供6種不同的疫苗搭配供市民選擇，包括「2劑滅活疫苗+1劑滅活疫苗」、「2劑滅活疫苗+1劑康希諾吸入用重組新冠病毒疫苗」等；並提醒長者注意第一劑「加強針」與全程接種時間間隔需為3個月以上。