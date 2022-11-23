新冠疫苗｜打完三針仍需吸入式疫苗？與注射式何異？官媒權威解答

北京、上海、杭州等多地近日對有加強免疫需求的市民啟動吸入式新冠疫苗接種工作，不過坊間仍存多個疑問，包括吸入式新冠疫苗與此前接種的針劑行新冠疫苗的差異，以及安全性等等。對此，《人民日報》健康客戶端周三（23日）一一作出解答。



據報道，吸入式新冠疫苗只用於加強接種，即相當於第三針（加強針），暫不用於基礎接種；適用人群是18歲及以上且完成基礎免疫滿6個月（185天）者。北京市海淀區疾病預防控制中心計劃免疫科科長史如晶早前提醒，此前的基礎免疫是指已接種2劑次滅活疫苗（北京生物、武漢生物、科興），或接種1劑次康希諾生物的注射型腺病毒載體疫苗。如果已經完成加強免疫或者接種了其他類型新冠疫苗的居民，暫不能接種。

對於與注射式疫苗的差異，吸入式新冠疫苗除了方便、快捷、無痛，還有黏膜免疫這一更重要的優點。從免疫機制上看，這種類型的疫苗除了能產生體液免疫和細胞免疫外，還能激發黏膜免疫。據多位吸入式新冠疫苗接種點醫務工作者表示，吸入式新冠疫苗不適感更小，沒有疼痛，整個過程非常放鬆。對於怕疼、暈針的朋友而言也是一種很好的選擇。

據「浙江發布」11月19日介紹，簡單而言，黏膜免疫就是新冠疫苗通過口腔吸入的方式，使霧化後的疫苗經過呼吸道最終抵達肺部，刺激機體在呼吸道的表面形成一層保護性抗體，可與新冠病毒結合形成複合物，通過呼吸道黏膜纖毛擺動，將復合物排出體外，阻止了病毒與呼吸道上皮細胞的粘附，達到清除病毒目的。病毒進入人體的第一道防線通過黏膜免疫得以建立，該防線是肌肉注射新冠疫苗所不能及的。

吸入式新冠疫苗的具體接種過程是「一呼，二吸，三憋氣」。（央視截圖）

對於效果，浙江省疾病預防控制中心免疫所所長呂華坤日前表示，臨床研究顯示，吸入式新冠疫苗對奧密克戎變異株的中和抗體水平不低於用同源滅活疫苗或重組亞單位疫苗加強免疫的效果，甚至更佳。另據已公佈的臨床研究數據，吸入式新冠疫苗具有良好的安全性，總體不良反應發生率低。

吸入式新冠疫苗的具體接種過程是「一呼，二吸，三憋氣」，接種者需先避開霧化杯深呼一口氣，然後口含霧化杯吸嘴，深深吸氣，憋氣至少5秒鐘，之後正常呼氣。而據產品說明描述，接種後的局部不良反應主要為口乾、聲音嘶啞，還包括咽部腫脹、口腔疼痛、口咽不適等；全身不良反應則主要為頭痛、發熱、疲勞、咳嗽、關節痛、頭暈、嗜睡等。據吸入式新冠疫苗臨床研究反饋，主要常見的接種部位不良反應為口乾和口咽不適，全身不良反應偶見頭痛和發熱等情況，但比例極低；可通過飲水和休息緩解，約2至3天後即可自行消失。