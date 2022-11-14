中國擬批准在華外籍人士接種復必泰　有望成首個獲批西方疫苗

《彭博》指出，德國疫苗生產商BioNTech首席運營官珀廷（Sierk Poetting）透露，中國官方正考慮批准復必泰冠病疫苗在中國的緊急使用權，允許在華外籍人士施打復必泰疫苗。報道稱，這將是西方開發的新冠疫苗首次在中國被批准緊急使用。



報道指出，珀廷11月14日在新加坡的一場會議上說，中國政府就此事情的討論仍處於早期階段，還沒有一個潛在的批准時間表。BioNTech公司未參與討論，但已向中國政府提交所有必要的資料。

珀廷說，目前可能還只是第一步，「最終到底會怎樣，我們還不知道。」

彭博指出，若復必泰疫苗被中國政府批准，將是西方開發的冠病疫苗首次在中國被批准緊急使用。復星醫藥已經向香港、澳門和台灣供應這種疫苗，而BioNTech正在與輝瑞公司合作，向大中華區以外的地區提供疫苗。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月5日訪華時，就曾透露中國將批准在中國的外籍人士接種復必泰疫苗。他當時稱，這只是第一步，希望符合條件接種該疫苗的人群範圍會儘快擴大。

中德關係：圖為2022年11月4日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見德國總理朔爾茨（左）。照片由新華社提供。（AP）

朔爾茨在與李克強舉行的聯合記者會上說，中德同意密切合作抗擊疫情，包括批准在中國的外籍人士接種德國生物新技術公司（BioNTech）有份研發的疫苗。

朔爾茨：在華外國人將可打復必泰 mRNA疫苗首獲准在中國大陸使用